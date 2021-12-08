سوريا تغلق موانئ المنطقة الساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات السورية، إغلاق جميع الموانئ في المنطقة الساحلية من اليوم الأربعاء، حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بحسب ما نقل التلفزيون السوري الرسمي عن وزارة النقل.

وتتأثر سوريا الأربعاء، بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كلها.

وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا أن ”الجو يكون (اليوم) غائما جزئيا إلى غائم، وماطرا على فترات، وتكون الهطولات غزيرة، ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء إلى باقي المناطق“.

وتوقعت المديرية كما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية ”سانا“، ”هطل الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر مساء“.

وأشارت إلى أن ”الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 80 كيلو مترا بالساعة وخاصة في المنطقة الساحلية، وجنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا في المنطقة الشمالية الشرقية مثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج“.

وحذرت المديرية من ”نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتتجاوز سرعة الهبات الـ80 كيلو مترا بالساعة في المناطق الساحلية وذلك بدءا من ظهر اليوم وحتى المساء. كما حذرت من ارتفاع الأمواج البحرية وخاصة في مرفأ طرطوس وبانياس ليتجاوز 5ر3 متر وذلك من ظهر اليوم حتى صباح يوم غد الخميس“.

إلى ذلك، قالت دائرة الأرصاد الجوية اللبنانية إن ”الحوض الشرقي للمتوسط سيتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، ورياح قوية وأمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس“.

وأشارت إلى أن ”لبنان سيشهد هطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد ظهر اليوم، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة بسرعة تقارب الـ80 كم/س“.

وذكرت أن ”هذه الرياح سترفع موج البحر إلى ثلاثة أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس الـ 1700 متر فجر الخميس“.

وحذرت الأرصاد اللبنانية من ”تطاير لوحات الإعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية“.

وفي الأردن أعلنت السلطات ودائرة الأرصاد الجوية، عن تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي اعتبارا من مساء الأربعاء، حيث ستشهد المناطق الشمالية في البلاد تساقطا غزيرا للأمطار.

وحذرت الأرصاد من سرعة الرياح التي ستصل نحو 50 كم/س.