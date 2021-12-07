اشتية يدعو للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية وكيماوية في الأراضي الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للتحقيق في دفن إسرائيل النفايات النووية والكيماوية والصلبة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار، في كلمة له خلال لقاء حول التغير المناخي برام الله، إلى أن تلك النفايات تسببت في ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في فلسطين، على حد قوله.

وكانت سلطة جودة البيئة قد نظمت حوارا رفيع المستوى حول التغير المناخي وتعزيز تنفيذ خطط المناخ الوطنية، حضره عدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى فلسطين.

وقال اشتية إن ”الإجراءات الفلسطينية للحفاظ على البيئة تقابلها إجراءات إسرائيلية مستمرة لتدمير البيئة الفلسطينية، وكافة الجهود في هذا المجال“، مضيفاً: ”التغير المناخي يجب النظر إليه كجائحة تواجه العالم مثلما كورونا“.

وأضاف اشتية: ”يجب العمل على إنشاء نظام تنبيه مبكر للنظر أين يتوجه العالم بهذا الخصوص، والذي رأيناه في انعقاد مؤتمر غلاسكو قبل شهر وقبله اتفاقية المناخ في فرنسا خطوة أولى صحيحة في طريق إنشائه“.

وتابع: ”ما نحتاجه في فلسطين ليس فقط محاربة التغير المناخي، وإنما إنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته البيئة الفلسطينية“، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وأكمل رئيس الوزراء: ”منذ عام 1967 اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة منها 800 ألف شجرة زيتون والتي عمرها آلاف السنين، وحربها على البيئة جزء من مشروعها الاستعماري المتمثل بالمستعمرات الاستيطانية“.

واستطرد: ”تظهر القرى الفلسطينية في الصور الجوية منسجمة مع الطبيعة والبيئة، بينما تظهر المستوطنات صناعية وغريبة عن البيئة، وبهذا تتجلى بشاعة الاحتلال“، وفق قوله.

واتهم اشتية إسرائيل بسرقة المياه الفلسطينية، قائلاً: ”موازنة المياه في فلسطين تبلغ 800 مليون متر مكعب سنوياً، وإسرائيل تسرق منها 600 مليون متر مكعب لخدمة المستوطنات“، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن ذلك جعل التصنيف الفلسطيني ”أدنى من المعايير الدولية في استهلاك الفرد للمياه، وتحت الحد الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية“.

وأشار اشتية إلى أن ”الاستراتيجية الفلسطينية تأتي في إطار الاستفادة من الطاقة الخضراء“، لافتاً إلى طرح حكومته عطاءً كبيرًا للاستثمار في تحويل النفايات الصلبة واستخدامها في توليد الكهرباء، إلى جانب تزويد 600 مدرسة ومسجد وكنيسة بالطاقة الشمسية.

كما ثمن اشتية جهود جميع الجهات والدول المانحة لتقديم كافة أشكال الدعم للبيئة والحفاظ عليها في فلسطين.

الجدير ذكره أن الأراضي الفلسطينية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الإصابة بمرض السرطان، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث يعتبر المرض المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وفق تقديرات وزارة الصحة.