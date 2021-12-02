مصر تعرب لتركيا عن تعازيها بضحايا العواصف الأخيرة

أعربت مصر عن تعازيها لتركيا في ضحايا العواصف التي ضربت مدينة مرمرة التركية أخيرا؛ ما تسبب في مقتل نحو خمسة وإصابة العشرات، كما خلفت دمارا هائلا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان ”تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات فضلا عما خلفته من خسائر مادية.“

وتقدمت الخارجية المصرية في بيانها بالتعازي للجانب التركي قائلة ”تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين“.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أخيرا خطوات لتقريب وجهات النظر، حيال عدد من القضايا الخلافية، تمثلت في جولتين من المفاوضات التي وصِفت بالاستكشافية بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين بعد فترة من القطيعة في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان في مصر.

وكانت تركيا استضافت عناصر وقيادات جماعة الإخوان على أراضيها وسمحت لهم ببمارسة أنشطة سياسية وإعلامية مناوئة لمصر، قبل أن تتراجع أخيرا، على ضوء المشاورات الأخيرة بين البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، قال في سبتمبر الماضي إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تُستأنف هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة بين البلدين.

وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، في نبرة متفائلة بحذر على خلفية الجهود الأخيرة المبذولة لتسوية الخلافات بين مصر وتركيا، أن القضية الرئيسة لمصر تظل في الوجود التركي في ليبيا، مؤكدا أنه“لا ينبغي لأي دولة أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم“.

وتعرضت إسطنبول ومناطق أخرى غربي تركيا، هذا الأسبوع، لعاصفة شديدة تمثلت في هبوب رياح عاتية؛ ما تسبب في وفاة خمسة أشخاص وأضرار مادية، وتعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور.

وطالت العاصفة مدنا رئيسة بينها إزمير وإسطنبول وبورصة، وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن ”إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة“.

وشملت الأضرار المادية حوادث مرورية، وتطاير أجزاء من بعض المباني، وانقلاب المركبات، واقتلاع عدد من الأشجار المعمرة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تسببت الرياح القوية في تشكل أمواج عالية.