سيول جارفة تجتاح محافظة مسندم في سلطنة عمان

شهدت محافظة مسندم في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، أمطارا رعدية غزيرة، تسببت في جريان الأودية والسيول، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها السلطنة.

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وتداولت حسابات معنية بأخبار الطقس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو والصور، التي توثق اجتياح السيول القوية مختلف المناطق في مسندم، وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية.

عُمان 🇴🇲

مسندم صباح اليوم .. pic.twitter.com/EW3Tg0DTbe — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 30, 2021

ووثقت مقاطع فيديو جريان الأودية واقتحامها بيوتا، كما رصد فيديو اقتحام السيول لمدرسة ”كمزار“ في مسندم.

عُمان🇴🇲

السيول تداهم المنازل في مسندم

المصدر: @ClimatJazeera pic.twitter.com/dZFelhwF8C — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 30, 2021

وتأثر عدد من ولايات السلطنة بحالة عدم الاستقرار الجوي، كولاية شناص ونخل وصحار والرستاق.

وتسبب أخدود يعرف بـ“أخدود النهضة“ في سلطنة عمان بمنخض جوي متقلب، إذ اشتدت معه كثافة السحب الرعدية الركامية في بحر عمان، ووصلت ذروتها اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تتحرك تدريجيا على سواحل بحر السلطنة وبعض المناطق الداخلية.

ويُتوقع أن تشمل الأمطار معظم المناطق الساحلية، تلك الواقعة في محافظات شمال وجنوب الباطنة ومسقط وبشكلٍ أقل شمال وجنوب الشرقية، ويُتوقع أن تبلغ ذروتها خلال ساعات المساء وليلة الأربعاء، مع استمرار فرص تساقط الأمطار حتى ساعات الصباح من يوم غد الأربعاء.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، تسببت العاصفة المدارية ”شاهين“، التي ضربت سلطنة عمان، بمصرع ما لا يقل عن 12 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية خلفتها في عدد من محافظات السلطنة.

وتسبب ”شاهين“، الذي بدأ كإعصار في حينها، في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، وبلغت سرعة الرياح بين 120 و150 كيلومترا في الساعة.

وأجلِي الآلاف من المناطق الساحلية في عُمان، فيما غمرت المياه شوارع العاصمة مسقط، كما تم إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار مسقط الدولي؛ بسبب تأثيرات الإعصار الذي تحول لاحقا إلى عاصفة مدارية ثم إلى منخفض جوي.

وتكاتفت الجهات الأمنية والجمعيات الخيرية والمواطنون الذين تطوعوا لمواجهة آثار الإعصار، وأسهموا بالتنظيف والمساعدة وإيصال الحاجيات الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضررا، وفق ما تم توثيقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد سلطنة عُمان من أكثر الدول تعرّضًا للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعتبر الإعصار الذي ضربها في عام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك في وفاة 105 أشخاص.