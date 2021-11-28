أكثر من نصف المزارعين في 3 محافظات إيرانية يفقدون عملهم بسبب "نقص المياه"‎‎

كشف مسؤول إيراني، يوم الأحد، عن فقدان أكثر من نصف المزارعين في 3 محافظات لعملهم بسبب أزمة نقص المياه التي تطارد العديد من المدن والمناطق في البلاد.

وقال عضو مجلس مدينة أصفهان، محمد رضا فلاح، إن ”أكثر من 50 % من المزارعين في محافظات أصفهان ويزد وجهار محال بختياري قد فقدوا عملهم بسبب نقص المياه، وهناك منهم من اتجه لتغيير مهنته إلى قيادة الشاحنات وعمالة البناء“.

وأضاف رضا فلاح في تصريحات لوكالة أنباء ”إيلنا“ المحلية، أن ”النسبة المتبقية من المزارعين يواجهون -بجانب نقص المياه- المشكلات الاقتصادية وعدم ازدهار مهنة الزراعة ويعملون بصعوبة، ويجب على الحكومة تقديم تسهيلات لهم“.

وألمح المسؤول الإيراني إلى الاحتجاجات الأخيرة للمزارعين في أصفهان اعتراضا على أزمة نقص المياه.

وعلق قائلا إن ”المزارعين في أصفهان يعلمون جيدا أزمة نقص المياه في محافظتهم، واتجهوا للري بالتقطير، وهم يسعون وراء حقهم في المياه“.

وشهدت محافظة أصفهان خلال الأيام الماضية، احتجاجات للمزارعين اعتراضا على شح المياه وجفاف منسوب نهر ”زاينده“ التاريخي بالمنطقة.

وأفادت منظمات حقوقية إيرانية بتوقيف عدد من المحتجين من قبل قوات الأمن الإيراني، فيما أقر مسؤول محلي بوقوع إصابات في صفوف المحتجين.

وأعلن المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية، نور الدين سلطانيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني عن إصابة 19 شخصا بجروح في الاحتجاجات التي نظمت الجمعة.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن ”قلقها العميق“ حيال حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان، بعد توقيف عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات على أزمة نقص المياه.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، السبت عبر حسابه على موقع ”تويتر“، عن ”قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين“، مشددا على ”أحقية الشعب الإيراني في التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته“.

وكانت تقارير للمعارضة الإيرانية اتهمت قوات الأمن في أصفهان بممارسة العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في وقت سابق، أن أكثر من 120 شخصًا تم اعتقالهم خلال احتجاجات الجمعة في أصفهان، ونقلهم إلى سجن ”دستغرد“.

وكان تقرير حكومي صدر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني سبتمبر الماضي قد حذر من تصاعد أزمة نقص مياه الشرب في العديد من المدن والمحافظات، كان من بينها ”أصفهان“.

وحذر التقرير الحكومي من أن تتسبب أزمة نقص مياه الشرب في ”حدوث صراعات مجتمعية“، ومنها بين سكان مدينتي ”أصفهان“ و“جهار محال بختياري“، وذلك في ظل تنافس الأهالي على حصص المياه عبر نهر مشترك بين المدينتين.

وشهدت قرى ومدن إيرانية أزمة نقص مياه الشرب، أبرزها مدن محافظة خوزستان (جنوب غرب) ذات الأغلبية العربية.

وكانت أزمة نقص المياه في خوزستان قد أسفرت عن خروج الأهالي في احتجاجات عارمة ضد النظام يوليو الماضي؛ وذلك اعتراضا على مشاريع حكومية استهدفت تحويل مسارات أنهار بالمحافظة إلى مناطق أخرى.