زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب شمال بيرو‎‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة شمال البيرو، الأحد، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 98 كلم شرق بلدة سانتا ماريا دي نيفا في الأمازون على عمق 131 كلم، وفق معهد الجيوفيزياء في البيرو.

وأكد المعهد الوطني للدفاع المدني للبلاد في تقريره الأول عدم تسجيل أي أضرار بعد.

ولم يصدر المركز الأمريكي أي تحذير من وقوع تسونامي.

وشعر سكان مناطق في شمال ووسط البلاد بالزلزال الذي أثّر على نصف أراضي البيرو تقريبا، بما في ذلك مناطق ساحلية وفي الأنديز مثل كاياماركا وبيورا وتومبيس ولامبايك وأنكاش والعاصمة ليما.

وقالت إحدى السكان وتدعى لوسيا لإذاعة ”آر بي بي“ من بلدة شوتا ”نزلنا جميعا إلى الشوارع، نشعر بخوف شديد“.

وقال مستمع آخر عرّف عن نفسه باسم خوان للإذاعة من مدينة شيكلايو في منطقة لامبايك ”كان قويا للغاية“.

ويذكر أن سانتا ماريا دي نيفا منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة يقطنها السكان الأصليون للأمازون وتقع على ضفاف بحيرة نيفا، على الحدود مع الإكوادور.