زلزال قوته 6.1 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند

ضرب زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند، فجر اليوم الجمعة، بحسب ما ذكر المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل.

وشعر الناس بالزلزال من مدينة تشيتاجونغ في بنغلادش وحتى كولكاتا في شرق الهند، وفقا لروايات شهود نُشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وروايات مستخدمين لتويتر.

ووصف شاهد من تشيتاجونغ، الزلزال على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي، بأنه ”قوي جدا“. وتبعد تشيتاجونف نحو 184 كيلومترا غربي مركز الزلزال.

وقدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الهزة عند 5.8 درجة بعد أن أعطاها في وقت سابق ست درجات وقال إن مركز الزلزال يبعد نحو 126 كيلومترا جنوب شرقي أيزول في شمال شرق الهند.