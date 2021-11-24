جناح بلجيكا في إكسبو يقدم مشهدا للحياة في عام 2050

تناقش بلجيكا قضايا حاسمة حول التنمية المستدامة، خلال مشاركتها في المعرض العالمي إكسبو بنسخة دبي لعام 2020، والذي تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ووضعت بلجيكا عنوان موضوعها الرئيسي، في إكسبو دبي ”القوس الأخضر“.

وأنشأ المبنى البلجيكي في إكسبو 2020، فريقاً من المصممين والمهندسين المعماريين البلجيكيين، في منطقة التنقل، بتصاميم مستقبلية تركز على التنقل والاستدامة، لتحقيق اقتصاد دائري وطاقة متجددة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة.

الصناعة والابتكار

ويقدم معرض الجناح البلجيكي، عرضاً نصياً تفصيلياً، يسلط الضوء فيه على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التنقل التي طورتها المناطق البلجيكية الثلاث: ”العاصمة البلجيكية بروكسل، والإقليم الفلامندي، وإقليم الونيا والذي يسود فيه استخدام اللغة الفرنسية“.

ويعرض الجناح كذلك أنواع الحرف اليدوية البلجيكية.

بلجيكا في عام 2050

ويوفر الجناح إطلالة على الحياة البلجيكية لعام 2050، تحت شعار ”2050.. بلجيكا ذكية وخضراء“.

ويصطحب الجناح البلجيكي الضيوف في تجربة غامرة، من خلال تصاميم وفعاليات مستقبلية وهي:

مصعد المستقبل

أنشأ الفريق الهندسي مصعد المستقبل، ليكون نفقًا للزمكان ”الزمكان هو الأبعاد المكانية الثلاثة من الطول والعرض والارتفاع، مضاف إليها الزمن كبعد رابع“، حيث يدفع الزوار نحو رحلة 2050.

مختبر

وتُعرض إنجازات وتحركات المناطق الرئيسية الثلاث في بلجيكا: ”بروكسل، وإقليم فلاندرز، وإقليم الونيا“.

وتهدف إلى تخفيض انبعاثات الكربون على المستوى الوطني، وتحقيق أهداف الاستدامة في المستقبل.

فيلم عن المستقبل

ويقدم العرض الرئيسي في هذا الجانب تجربة مشاهدة فيديو يعرض تطلعات بلجيكا المستدامة والمرنة لعام 2050.

المبنى

صُنع مبنى جناح بلجيكا من مواد بناء حيوية وقابلة للتدوير، فيما يغلف الجناح بطبقات من الخشب الرقائقي المتقاطع بزاوية 180 درجة، لحمايته من أشعة الشمس.

وصُمم أثاث المساحات العامة في الطابق الأرضي بالكامل من الخرسانة البيضاء المطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد.

الواجهة الخضراء

عبارة عن كتلة متراصة ديناميكية مخصصة للطاقات المتجددة، حيث إنها مغطاة بألواح شمسية، تنتج الكهرباء والمياه للاستهلاك الذاتي للجناح.

وتتكون الواجهة الخضراء من غطاء نباتي كثيف لأكثر من 2500 نبتة من الشتلات والشجيرات والاشجار، حيث تخفض درجة الحرارة الساحة الداخلية بمقدار يتراوح ما بين 3 – 5 درجات.