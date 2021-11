مصرع 4 أشخاص نتيجة الفيضانات القياسية غرب كندا (صور)

خلّفت الفيضانات القياسية غرب كندا أربعة قتلى على الأقل ولا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السبت السلطات المحلية التي قيّدت الحصول على الوقود في المناطق المنكوبة.

تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب بريتيش كولومبيا يومي الأحد والإثنين الماضيين في انهيارات أرضية وفيضانات دمرت طرقا وبنى تحتية. وأغلق مؤقتا خط أنابيب ”ترانس ماونتن“ بالغ الأهمية لصناعة النفط في ألبرتا.

وأكدت قوات الدرك الملكي (الشرطة الفدرالية) السبت العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين منذ الإثنين قرب بحيرة دافي.

#BritishColumbia introduces limits on gas & restricts non-urgent travel by road after floods left communities cut off in #Canada 'costliest natural disaster.’#CanadianPacificRailroad working round clock to restore service by middle of next week after two critical lines were cut. pic.twitter.com/kekEQfyGEn

