مصرع 4 أشخاص نتيجة الفيضانات القياسية غرب كندا (صور)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

خلّفت الفيضانات القياسية غرب كندا أربعة قتلى على الأقل ولا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السبت السلطات المحلية التي قيّدت الحصول على الوقود في المناطق المنكوبة.

تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب بريتيش كولومبيا يومي الأحد والإثنين الماضيين في انهيارات أرضية وفيضانات دمرت طرقا وبنى تحتية. وأغلق مؤقتا خط أنابيب ”ترانس ماونتن“ بالغ الأهمية لصناعة النفط في ألبرتا.

وأكدت قوات الدرك الملكي (الشرطة الفدرالية) السبت العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين منذ الإثنين قرب بحيرة دافي.

#BritishColumbia introduces limits on gas & restricts non-urgent travel by road after floods left communities cut off in #Canada 'costliest natural disaster.’#CanadianPacificRailroad working round clock to restore service by middle of next week after two critical lines were cut. pic.twitter.com/kekEQfyGEn — Norgie Pål 🇬🇧😍 🇳🇴 (@NorgiePaul) November 20, 2021

وقالت المسؤولة الأمنية جانيل شوييت في بيان صادر عن الدرك ”واصلنا بحثنا عن رجل رابع، لكن الظروف الجوية جعلت جهودنا صعبة“.

بهذه الوفيات الثلاث، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى أربع. وكان قد عثر على جثة امرأة الإثنين قرب انهيارات طينية جرفت جزءا كبيرا من إحدى الطرق السريعة.

وأعلنت سلطات بريتيش كولومبيا في بيان أن هذه الطريق السريعة التي تربط فانكوفر بمناطق معزولة في شمال المقاطعة، أعيد فتحها السبت أمام حركة المرور ”الضرورية فقط“.

وكانت السلطات قد فرضت الجمعة على الأفراد الحصول على 30 لترا كحد أقصى من الوقود لكل مرور على المضخة، من أجل تخفيف الاضطرابات في سلسلة التوريد الناجمة عن هذه الحالة المناخية المتطرفة.

من جهته، قدّر وزير السلامة العامة في المقاطعة مايك فارنورث في مؤتمر صحافي السبت أن هذه الإجراءات يمكن أن تبقى سارية لمدة ”عشرة أيام“، وحثّ السكان على الحد من تنقلاتهم لتوفير البنزين.

British Columbia introduces limits on gas and restricts non-urgent travel by road after floods left communities cut off in Canada's 'costliest natural disaster': Canadian Pacific Railroad working round the clock to restore service by middle of next week 💔 https://t.co/HYZT6X8HvZ — IntoTheMystic (@Mystic_Sailor) November 20, 2021

وعانت هذه المنطقة على ساحل المحيط الهادئ من كوارث طبيعية متكررة في غضون بضعة أشهر، بدءا بموجة حر شديدة للغاية في نهاية حزيران/يونيو ناتجة عن الاحتباس الحراري وفق خبراء، تلتها حرائق كبيرة.

ويثير التزايد في حالات التطرف المناخية، مخاوف من ازدياد في وتيرة هذه التغيرات الناجمة عن التغير المناخي بوقت قياسي.

وتعرضت مناطق واسعة حول العالم لظواهر مناخية متطرفة، تمثلت بموجات حر وفيضانات وأعاصير، دعمت فرضيات ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وسط تحركات دولية لمحاولة التخفيف من حدة هذه التغيرات المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، المسببة بحسب الدراسات لارتفاع درجة حرارة الأرض.