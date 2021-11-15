زلزال بقوة 5 درجات يضرب مجددا محافظة هرمزغان جنوب إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الإثنين، بأن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مجددا محافظة هرمزغان جنوب إيران، وذلك عقب زلزال عنيف بلغت قوته 6.4 درجة، أمس الأحد.

وذكر التلفزيون الحكومي، أن ”زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مجددا مدينة فين التابعة لمحافظة هرمزغان بعمق 13 كيلو متر في الساعة 17:06:11 بالتوقيت المحلي، من مساء اليوم“.

وأشار إلى أن سكان مدينة قلعة غازي وبندر عباس وكرمان، شعروا بقوة الزلزال، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن حجم الأضرار والخسائر.

وفي سياق متصل، قال حاكم مدينة بندر عباس عاصمة هرمزغان، عزيز إله كناري، للتلفزيون الحكومي، إن ”الزلزال بقوة 5 درجات، والذي ضرب اليوم محافظة هرمزغان، زاد من قلق الناس وخرج كثير من العائلات من منازلهم“.

من جانبه، قال رئيس قسم علم الزلازل في إيران، بايرام نجاد، إن ”الزلزال الذي ضرب المحافظة، أمس، بقوة 6.4 درجة، قد يكون له تداعيات ارتدادية بقوة 6 أو 5.5 درجة“، مضيفا: ”بالتأكيد لن يحدث زلزال كبير، لكن الناس بحاجة إلى توخي الحذر“.

وأشار بايرام نجاد في حديث للتلفزيون الحكومي: ”قد يكون لزلزال هرمزغان هزات ارتدادية تصل إلى شهرين“.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إنه منذ يوم أمس، شهدت محافظة هرمزغان أكثر من 70 هزة ارتدادية.

وأعلن رئيس هيئة إدارة الأزمات في إيران، إسماعيل نجار، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن تضرر 3 آلاف وحدة سكنية بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، نتيجة لزلزال عنيف بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال إسماعيل نجار في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ”لقد دمر الزلزال بمحافظة هرمزغان 3 آلاف وحدة سكنية“، مضيفا: ”ستبدأ قريبا عملية بناء المنازل والوحدات السكنية التالفة والمتضررة“.

وفي سياق متصل، قال رضا مدرس، نائب محافظ هرمزغان للهندسة المدنية، إن ”تقديراتنا الحالية تشير إلى تضرر ما لا يقل عن 3000 وحدة سكنية بنسبة 20% إلى 80%“.

من جانبه، أعلن حاكم مدينة ”فين“ التي كانت مركز الزلزال، مهرداد حسن زاده، أن ”70% من المنازل في بلدة فين بمحافظة هرمزغان دمرت بالكامل“.

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، فاطمة نوروزيان، الإثنين، عن ”ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال إلى 99 شخصا، بينهم 10 يرقدون في المستشفيات، اثنان منهم في حالة خطرة“.

وأضافت فاطمة نوروزيان في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: ”إن معظم المصابين يعانون من التواءات وضيق في التنفس، ومعظم الإصابات كانت بسبب القلق الناجم عن الزلزال أو أثناء الفرار“.