للمرة الأولى بتاريخه.. أحد أكبر أنهار المغرب عاجز عن بلوغ مصبه بسبب الجفاف

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

جفّت مياه نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب إلى حدّ بات فيه عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط، ”للمرة الأولى في تاريخه“، وفق ما يقول الخبير البيئي محمد بنعطا، ما يهدّد الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة.

وتعود أسباب هذه ”الظاهرة المأساوية إلى تراجع صبيب النهر بسبب الإفراط في استهلاك مياهه“، كما يوضح الخبير المتقاعد، بينما كان يلتقط صورًا للمصب القريب من مدينة السعيدية السياحية في شمال شرق المملكة قرب الحدود مع الجزائر.

وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية حيث صارت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر ”على مدى 15 كيلومترا“؛ ما دفع المزارعين على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة أراضيهم بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على التربة.

في إحدى تلك المزارع على الضفة اليسرى للنهر، تبدو ثمار البطيخ صفراء باهتة ومشوّهة الشكل بسيقان جافة ”تعافها حتى الخنازير“، كما يقول صاحب مزرعة في المنطقة أحمد حديوي متحسرا.

صرف هذا المزارع (46 عاما) نحو 33 ألف دولار هذا العام على زراعة حقوله، وعلى مضختي مياه لري البطيخ، ”لكن كل شيء تبخر بسبب شحّ الأمطار وخصوصا ملوحة مياه النهر“. وتصل الملوحة حتى سبعة غرامات للتر الواحد، بينما يفترض ألا تتعدى ملوحة المياه العذبة 0,5 غرامات للتر الواحد.

ويعاني المغرب _الذي تمثل الزراعة القطاع الأساس في اقتصاده_ من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050 بسبب تراجع الأمطار (-11%) وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجات)، بحسب تقرير لوزارة الزراعة.

سوء تدبير

كذلك، يئس ابن عم حديوي من جني ثمار الخرشف التي زرعها في حقل مجاور فقدت أعشابه خضرتها، و“لم يذق حلاوة مياه الري منذ شهرين بسبب ندرة المياه، وتجنّب استعمال مياه النهر التي تهلك ملوحتها التربة لسنوات“، كما يقول صاحبه مصطفى.

وتخلى مصطفى عن مهنة التدريس ليعمل في الزراعة، قبل أن يضطر اليوم للتخلي عن ثلثي مزرعته البالغة مساحتها 57 هكتارا بسبب الجفاف.

وفضلا عن قساوة الطبيعة، يوجّه حديوي وجلّ مزارعي المنطقة الذين تحدثوا لوكالة فرانس برس أصابع الاتهام أيضا إلى ”سوء تدبير“ مياه النهر، والإفراط في استغلالها من خلال محطتين للضخ وثلاثة سدود في المنطقة.

ورغم أن محطة الضخ الثانية لم يبدأ العمل بها سوى قبل ستة أشهر، يقول حديوي ”إنها كانت بمثابة الضربة القاضية بالنسبة لمزارعي حوض ملوية السفلى“.

وتعطى الأولوية في الاستفادة من مياه الري لمزارع الأشجار المثمرة البعيدة عن مصب النهر؛ ما يمثل في نظر المزارع عبد الرحيم زخنيني (61 عاما)، ”قسمة غير متكافئة“، وقد اضطر هو الآخر إلى التوقف عن زراعة ضيعته العائلية الممتدة على 200 هكتار.

لكن المدير الجهوي لوزارة الزراعة محمد بوسفو يوضح أن إعطاء الأولوية لسقي الأشجار ”راجع إلى أننا نعيش ظروفا استثنائية“، فإحياء شجرة ميتة أصعب من تعويض حقل خضراوات.

ويضيف مشددا على أن السبب الرئيس لندرة مياه النهر هو الجفاف والملوحة. ”أما محطتا ضخ المياه فليس لهما تأثير كبير على صبيبه، وقد أجريت دراسات قبل إنشائهما لتفادي أي اختلال في توازن النهر“.

كارثة بيئية

وتشير توقعات وزارة الزراعة إلى أن الجفاف سيؤدي إلى تراجع مخزون مياه الري في أفق العام 2050، ”إلى مستوى قد يصل حتى 25%“ على الصعيد الوطني.

ويتخوف المزارعون في منطقة ملوية من تأثير هذه التغيرات البيئية على أوضاعهم المعيشية. ويشعر زخنيني بفقدان الأمل في المستقبل قائلا ”ما يحزنني أكثر هو أن أبنائي سيضطرون للعمل بعيدا في مزارع أخرى، رغم أننا نملك أرضنا“.

وليس الوضع أفضل حالا في الضفة اليمنى لنهر ملوية الممتد على نحو 500 كيلومتر انطلاقا من جبال الأطلس المتوسط. ويقول المزارع سمير شودنا ”نحرث هذه الأرض أبا عن جد، لكن الوضع اليوم يتحول من سيئ إلى أسوأ“.

ويضيف المزارع الشاب ”لا يفكر شباب المنطقة حاليا إلا في الهجرة“.

على صعيد آخر، ينبّه الناشط في مجال الدفاع عن البيئة محمد بنعطا إلى كارثة بيئية تتهدّد المحمية الطبيعية التي يحتضنها مصب النهر وهي الأهم في المنطقة الشرقية، محذرا من أن ”الحيوانات البرية والنباتات لن تخرج منها سالمة“.