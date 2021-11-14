قتيلان و27 جريحا جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب جنوب إيران

أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، مساء اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 27 آخرين بجروح جراء زلزال ضرب المحافظة بقوة 6.4 درجة على مقياس ”ريختر“.

وقال مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، إن ”الزلزال بمحافظة هرمزغان أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 27 آخرين بجروح“، مضيفا أن ”هذه الإحصائيات أولية“.

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وفي سياق متصل، دعا حاكم محافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي، مهدي دوستي، سكان المحافظة للخروج من المنازل والمبيت هذه الليلة داخل الأماكن العامة والمنتزهات التي وفرتها السلطات لتجنب مخاطر الهزات الارتدادية.

وأضاف مهدي دوستي: ”بحسب التحقيقات الميدانية، فإن معظم الأضرار ناتجة عن انهيار الجدران التي ضربت منازل السكان في مناطق مختلفة من محافظة هرمزغان“.

من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من محافظة هرمزغان بسبب سقوط بعض الأعمدة الناقلة للتيار الكهربائي.

وقال مهرداد حسن زاده، مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان، إن ”الزلزال خلف أضرارا مادية كبيرة“، مضيفا أن ”الجهات المختصة تحقق في الأضرار التي خلفها الزلزال بدقة“. وفق قوله.

وكان التلفزيون الإيراني، قد أفاد في وقت سابق بوقوع 12 هزة ارتدادية مساء اليوم بلغت آخرها قوة 4.5 درجة في محافظة هرمزغان جنوب البلاد.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ”ريختر“ محافظة هرمزغان جنوب ايران، وقد شعر به سكان البلدان الخليجية لاسيما الإمارات وعمان والسعودية ولحقته هزة أخرى بدرجات مختلفة.

اولین تصاویر از #زلزله شدید #بندرعباس؛ ترس مردم و حضور در خیابان#زمین_لرزه که بسیار طولانی بود، موجب وحشت مردم و تخریب شماری از خانه های قدیمی شده است

در #کرمان و #کیش هم احساس شد

دو زلزله پشت سرهم با فاصله ۱ دقیقه pic.twitter.com/BP1Podlava — خبر های فوری / مهم (@khabar_fouri) November 14, 2021

وبحسب معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فقد وقع الزلزال في مدينة ”فين“ بمحافظة هرمزغان على عمق 15 كم في الساعة 15:37:44، وأعقب هذا الزلزال عدة هزات ارتدادية حتى الآن.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي 26 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2006، تعرضت مدينة ”بم“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، لزلزال بقوة 6.6، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ”ريختر“ في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.