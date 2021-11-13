في ظل حقبة تغير المناخ.. ما الذي يتطلبه بناء منزل مقاوم للكوارث؟

سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على محاولات عدد من السكان في الولايات المتحدة؛ لاستكشاف طرق وتقنيات بناء جديدة وقديمة لجعل منازلهم مقاومة للكوارث التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة؛ بسبب التغير المناخي.

وفي مستهل حقبة تغير المناخ، التي تتزايد فيها حرائق الغابات والعواصف والفيضانات، أفادت شركة تحليل البيانات العقارية CoreLogic، أن نحو 35 مليون منزل في أمريكا معرض بدرجة عالية لخطورة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.

ووفق الشركة نفسها، فإنه من المرجح أن تزداد هذه الكوارث سوءا، حيث تتوقع أنه بعد 30 عاما يمكن لعاصفة ساحلية قوية في فلوريدا أن تغمر 300 ألف منزل أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المتضرر اليوم.

إحدى الطرق التي يجربها السكان في الوقت الحالي لمقاومة الحرائق تعرف باسم Q Cabin وهي عبارة عن مقصورة للمنزل أو هيكل تبلغ مساحته 1400 قدم مربع، على شكل نصف دائرة مصنوعة من الفولاذ مقاوم للاحتراق.

ومن الخارج يبدو المنزل الذي يكلف أقل بقليل من 350 ألف دولار، مثل حظيرة طائرات صغيرة مصممة بشكل ذكي. وفي الداخل يظهر كمنزل معاصر ذي مخطط وتصميم مفتوح.

وكان أجداد السكان الحاليين يستخدمون مقصورات للمنازل تشبه الأكواخ ويعود تاريخها للحرب العالمية الثانية، ولكنها كانت مصنوعة من الخشب ولهذا لم تصمد عندما اجتاحت حرائق غابات هائلة مدينة بارادايس في كاليفورنيا قبل ثلاث سنوات.

وخلفت الحرائق في حينها 85 قتيلا وأكثر من 13 ألف منزل مدمر لهذا لجأ السكان في المناطق المعرضة لتلك الكوارث إلى استخدام طريقة بناء المقصورة بالاعتماد على الفولاذ بدلا من الخشب.

وفى غضون ذلك، يتطلع سكان أخرون إلى تقنية بناء أخرى تعد أقدم بكثير وهي الطوب المضغوط المصنوع من الطين وبعض الإضافات الأخرى وهي تقنية تعود إلى نحو 10 آلاف عام.

وقال ”ميشيل بارباتو“ أستاذ الهندسة الإنشائية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، الذي يدرس هذه التقنية بتزويدها ببعض الإضافات، إن ”صناعة الطوب المضغوط من الطين المخلوط بالإسمنت أو الحجر الجيري أو المثبت الكيمائي يجعله مقاوما للماء“.

وأوضح ”بارباتو“، أن ”اختبارات الطوب المضغوط في معامله أظهرت أن المنازل المبنية به تكون مقاومة للحرائق والأعاصير والرياح“، مشيرا إلى أن ”أفضل دليل على ذلك قد يكون سور الصين العظيم إضافة إلى مبان أخرى ظلت صامدة على مدار مئات السنين حيث تم استخدام الطوب المصنوع من الطين في بناء هياكلها“.

وعقب: ”الناس لا يتغيرون (أي في استخدامهم طرق غير معتادة) إلا إذا اضطروا إلى ذلك.. لقد وصلنا إلى النقطة التي يتعين على الناس القيام بها“.

ونقلت الصحيفة عن ”ريان رونج“ رئيس شركة Advanced Earthen Construction Technologies، التي تبيع آلة تصنيع الطوب المصنوع من الطين، قوله إن ”طريقة البناء بالطوب المصنوع من الطين المضغوط تصنع حوائط مقاومة للعفن، وعندما يتم تعزيزها بوضع أسياخ من الحديد داخلها تكون مقاومة للزلازل“.

وأضاف: ”الجدران سميكة لدرجة أنها تحتفظ بالحرارة في الشتاء وتبقى باردة بدرجة كافية في الصيف بحيث لا تكون هناك حاجة لاستخدام مكيف الهواء، على الأقل في الطابق الأول“، وعقب قائلا: ”إنه مثل العيش في كهف“.

ووفق ”نيويورك تايمز“، فإن سكان المناطق التي تتعرض لعواصف وأعاصير محتملة لجؤوا إلى استخدام تصاميم هندسية في عملية بناء المنازل تجعلها قادرة على تشتيت الرياح التي تتسبب قوتها في تدمير المنازل وأحيانا اقتلاعها.

وذكرت الصحيفة، أن شركة Deltec Homes ومقرها نورث كارولينا، تبني منازل مقاومة للأعاصير والفيضانات، وتقول إنها ”تتحمل رياحا تصل سرعتها إلى 190 ميلاً في الساعة“.

وتعتمد الشركة على تصاميم ذات شكل هندسي مستدير أو منحن، إذ تقول إن هذه الطريقة تساعد هياكل البناء على تحمل ضغط الرياح بنسبة 30%.

وقال ”ستيف لينتون“، رئيس الشركة، إن بداية الشركة لم تكن بناء منازل مقاومة للعواصف، ولكنها كانت تؤجر وتبيع عقارات لقضاء العطلات كانت ذات تصميم دائري لزيادة مساحة الرؤية للسكان وكان ذلك في الستينيات.

وأضاف ”أنه بمرور الوقت بدأ العملاء يلاحظون أن منازلهم كانت أفضل حالًا أثناء العواصف والأعاصير القوية مقارنة بجيرانهم“. مشيرا إلى ”أنه بحلول التسعينيات، أعادت الشركة تصميمها لتحمل الرياح القوية وكانت تسوّقها على أنها مقاومة للعواصف“.

وذكر أنه منذ تأسيس الشركة في عام 1968، قامت ببناء أكثر من 5000 منزل. وفي العام الماضي، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق.

وعقب قائلا ”إن ذلك يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى عمليات انتقال السكان المرتبطة بوباء كورونا“، ولكنه أيضًا جزء من ”إدراك أكبر لتغير المناخ، وأن الجميع بات يفكر في حاجته لإعداد منازل مقاومة للعواصف المستقبلية التي تزداد حدتها“.

ولفت إلى أن شركته تعمل حاليات على ”تطوير منازل يمكنها تحمل رياح تصل سرعتها إلى 225 ميلاً في الساعة“. مضيفا ”الصورة الكبيرة هي أننا يجب أن نعد أنفسنا لمستقبل لا نفهمه بعد“.