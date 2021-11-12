إكسبو دبي.. جناح الهند يعرض خوذة مطورة تبرّد حرارة الجسم

جلبت الهند إلى معرض إكسبو دبي 2020، خوذة مطورة ذكية للعاملين الميدانيين والمختصين في أعمال البناء والصناعات، ضمن البيئات المفتوحة ذات درجات الحرارة العالية.

وتُبقي هذه الخوذة الجديدة العمال مرتاحين، من خلال تبريد حرارة جسمهم، ومنع تعرضهم للإنهاك الحراري، وبالتالي، تجنب التأثير على إنتاجهم.

خصائص الخوذة

صُنعت الخوذة بواسطة شركة Jarsh Safety الهندية، المختصة بالتكنولوجيا وأنظمة السلامة.

وتتميز بأربع فتحات، توفّر تجربة تبريد موحدة، وتعمل باستخدام تقنية تبريد الحالة الصلبة، لتمنح مستخدمها حرارة تبريد تصل إلى 24 درجة مئوية.

وصممت الشركة الهندية الخوذة مدعومة ببطارية قابلة لإعادة الشحن، وبطارية أخرى احتياطية، وتصل مدة شحنها لفترة تتراوح من ساعتين إلى عشر ساعات.

ولا تتطلب الخوذة كذلك، أي صيانة.

الأولى من نوعها

وعرض جناح الهند الخوذة، خلال حفل أطلقته الشركة المصنّعة Jarsh Safety وبحضور مديرها التنفيذي، كاستوب كاوندينيا.

وشارك في الحفل شركة نيا في دبي، المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية، والتي تروّج للخوذة تحت اسم Jarsh-NIA AC.

من ناحيته قال كامران بيرجيس خان، المدير التنفيذي لشركة نيا: ”لم تشهد الخوذات الصناعية الكثير من الابتكارات منذ أكثر من مئة عام، وذلك منذ إنشائها في عام 1919“.

وكشف خان أن خوذة Jarsh-NIA AC تم تصميمها كأول خوذة أمان للتيار الكهربائي المتردد في العالم، حيث تعزز من معايير رفاهية القوى العاملة في الهواء الطلق، والتي تضم شريحة واسعة من العاملين في الأعمال الصناعية والإنشائية، وجولات المديرين التنفيذيين الميدانية، لتبقيهم مرتاحين أثناء عملهم تحت الشمس، وخاصة خلال الأيام الحارة.

ما قصة الاختراع؟

يرجع اختراع خوذة الشركة الهندية إلى عام 2016، حيث يعود الفضل في اختراعها إلى ثلاثة عاملين تقنيين لدى الشركة، وهم: كاوستوب كاوندينيا، وسريكانث كومولا، وأناند كومار.

وصنع موظفو شركة Jarsh Safety الثلاثة، في تلك الفترة النموذج الأولي للخوذة، وذلك بعد معاناتهم مع استخدام خوذات الأمان التقليدية، أثناء عملهم في البيئات المفتوحة الحارة، حيث حققت في غضون خمس سنوات أرباحًا هائلة في الهند.

وتستضيف دولة الإمارات إكسبو 2020 دبي، كأول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، تحت شعار: ”تواصل العقول وصنع المستقبل“.

وبدأ المعرض من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وسيمتد حتى 31 آذار/ مارس 2022، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات.