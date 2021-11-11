أمطار غزيرة تودي بحياة 41 شخصا في الهند وسريلانكا

أودت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على جنوب الهند وسريلانكا، بحياة 41 شخصا على الأقل.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تنحسر الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، اليوم الخميس.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمطارا خفيفة إلى متوسطة في أغلب المناطق المنكوبة، وأن تغمر المياه بعض الطرق والمناطق المنخفضة.

وقالت هيئة الأرصاد في سريلانكا إنه من المتوقع أن تنحسر الأمطار هناك بداية من، اليوم الخميس، مع ابتعاد المنخفض الجوي الذي تسبب في موجة الطقس السيئ.

وقال مسؤولون إن ”الأمطار أودت بحياة 25 شخصا في سريلانكا أغلبهم غرق، وأصيب 5 بجروح في انهيارات أرضية“.

وقال وزير إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو الهندية إن ”16 شخصا قضوا في الولاية“.

وغمرت المياه مناطق عديدة في تشيناي عاصمة الولاية، وهي مركز لصناعة السيارات في الهند، في الوقت الذي استخدم فيه المسؤولون مضخات لسحب المياه التي ارتفعت لمستوى الخصر في بعض المناطق.

يذكر أن مناحي الحياة في تشيناي، عاصمة الهند الصناعية، توقفت، يوم الأحد الماضي، جراء تعرض مناطق عدة لفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة على سواحل البلاد الجنوبية؛ ما دفع السلطات الهندية إلى إصدار تحذيرات وإجلاء السكان من المناطق المنخفضة في منطقة تشيناي.

وفي لقطات بثتها وسائل إعلام هندية، تظهر سيارات وقد غمرتها المياه وأشجار مقتلعة وأشخاص يجري إنقاذهم في قوارب مطاطية في مناطق متفرقة من منطقة تشيناي، أكبر مدينة في ولاية تاميل نادو الجنوبية، والتي كثيرا ما يطلق عليها ”ديترويت الهند“ بسبب صناعة السيارات الكبيرة بها.

وقالت مؤسسة تشيناي الكبرى، وهي كيان مدني، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إنها فتحت مراكز إغاثة ومخيمات طبية في أنحاء المدينة، وإنها توزع الطعام على المتضررين من الفيضانات.

وبدورها، أشارت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأربعة المقبلة في مناطق مختلفة من ”تاميل نادو“ وولاية “ أندرا براديش“ الجنوبية وإقليم ”بودوتشيري“ الاتحادي، مطالبة الصيادين بعدم المغامرة بالإبحار في هذه الاحوال الجوية.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن ”الأمطار ستستمر في ظل تشكل منطقة ضغط منخفض بسبب حركة الرياح في خليج البنغال“.