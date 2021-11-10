محمد بن راشد: الإمارات مستعدة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2023

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة دبي عن تقدم الإمارات لطلب استضافة مؤتمر تغير المناخ (كوب 28)، المقرر عقده في 2023.

وأكد حاكم إمارة دبي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن الإمارات ستكون جاهزة لمؤتمر تغير المناخ في حال فوزها بالاستضافة.

وجاء في التغريدة ”دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيد طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين المقبلين .. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي في حال فوزها بالاستضافة“.

دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين .. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة. #COP28UAE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2021

وتستضيف الإمارات معرض ”إكسبو 2020″، الذي يعد أول معرض دولي عالمي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويشارك في ”إكسبو 2020″، الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 192 دولة، إلى جانب عشرات الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية والمنظمات الأممية والمبادرات العالمية، ضمن حراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني.

وكان الشيخ محمد بن راشد كشف أمس الثلاثاء، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو 2020، أن الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا، التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.

وقال محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020، اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلا في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة“.

وانطلقت محادثات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26) في جلاسكو التي دخلت أسبوعها الثاني، فيما ترجّح الأمم المتحدة أن تُبعد تعهّدات مناخية جديدة كوكب الأرض قليلا عن الاحترار ”الكارثي“.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن قادة العالم وممثليهم في المؤتمر يسعون إلى التوصل لتوافق في الآراء حول كيفية تمويل التكيف مع المناخ في أفقر الدول وأكثرها تعرضا للخطر. ويحدو الدبلوماسيين والمفاوضين الأمل بأن تسفر المحادثات عن مزيد من تعهدات التمويل لتضيفها إلى المليارات التي جمعتها بالفعل دول من بينها أستراليا وكندا والدنمارك واليابان ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا إضافة إلى الولايات المتحدة.