دراسة: أولى قارات الأرض ظهرت من المحيط قبل 3 مليارات سنة

أفادت دراسة أسترالية حديثة، بأن أولى قارات الأرض نشأت من المحيط منذ أكثر من 3 مليارات سنة.

وهذه الدراسة قدمت تقديرات جديدة لعمر القارات تزيد 750 مليون سنة، عما كان يعتقد سابقا.

وأجرى الدراسة فريق من جامعة ”موناش – ميلبورن“ الأسترالية، بتقنيات تحليل الرواسب الصخرية.

وبحسب صحيفة ”إنسايد سينس“، فإن هذه التقنية ”قدمت للعلماء ما يمكن أن يفسر زيادة الأكسجين في الغلاف الجوي وتكوين الأنهار الجليدية خلال تلك الفترة من تاريخ الأرض.

وأضافت الصحيفة أن ”تحليل الرواسب بمنطقة سينغبوم بالقرب من كلكتا في الهند، أظهر أن أولى القارات المستقرة المعروفة باسم كراتونز، بدأت في الظهور فوق مستوى سطح البحر منذ ما بين 2.8 إلى 3.6 مليار سنة“.

ونقلت عن الدكتور بريادارشي شودري، المؤلف الرئيس للدراسة، قوله إن ”الفريق البحثي أدرك أن الصخور يجب أن تكون تشكلت على الأرض بسبب وجود ميزات، مثل: علامات التموج التي تترك بها الرياح والأمواج علامات على الشواطئ الرملية“.

وأضاف شودري، أن ”البحث أظهر أن هذه كانت صخورا نهرية قديمة تشكلت في الأنهار ومصباتها“.

وأشار إلى أن ”القارات الأولى تكونت _على الأرجح_ قبل وجود الصفائح التكتونية التي تسعف في زيادة ارتفاع كتل اليابسة، كما حصل عندما تشكلت جبال الهيمالايا وجبال الألب“.

وعرض شودري توضيحا لتشكّل كراتون منطقة سنغبوم التي حللوا صخورها.

وبين المؤلف الرئيس للدراسة أن ”هذه الصخور ربما تكون تشكلت من كومة من حمم بركانية تراكمت بمرور الوقت، بحيث أصبحت القشرة بعمق 50 كيلومترا تقريبا ومع ذلك تطفو فوق الماء مثل الجبل الجليدي“.

وقال إن ”أول ما ظهر على الأرض كان البحار والبحيرات الضحلة وهي التي سرعت نمو أشكال الحياة المنتجة للأكسجين وعززت وجوده في الغلاف الجوي والمحيطات؛ ما جعل الأرض أكثر صلاحية للسكن“.

وذكرت الصحيفة أن ”الفريق البحثي اكتشف حبيبات صغيرة من معدن يعرف باسم الزركون بين رواسب سينغبوم“.

وأضافت أنه ”من خلال إطلاق الليزر على الزركون ثم قياس الكميات النسبية للعناصر المنبعثة وتمكن الفريق من تقدير عمر الصخور“.

كما اكتشف العلماء ”أوجه تشابه جيولوجي بين كروتانات سنغبوم وكروتانات هراوات في جنوب أفريقيا ومثلها غرب أستراليا“.