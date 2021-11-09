تقرير: عمالقة صناعة السيارات يعرقلون اتفاقا لإنهاء انبعاثات الكربون

يكافح اتفاق عالمي للتخلص من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري من السيارات الجديدة بحلول 2040 لجذب عمالقة صناعة السيارات في العالم والحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة والصين؛ للتوقيع عليه قبل أيام من موعد الكشف عنه في قمة ”كوب 26“ التي تنتهي فعالياتها في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية الثلاثاء عن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية لضم شركات صناعة السيارات للاتفاق المذكور، قولهم إن ”عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة فولكس فاجن لن توقع الصفقة بينما لا تزال نظيرتها اليابانية تويوتا تناقش المسألة ولكن من غير المرجح أن توافق أيضا“.

وحسب التقرير فإن ”الشركتين وهما من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، استشهدتا بإحجام الحكومة الرئيسة في العالم عن الانضمام إلى الاتفاق، وأكدت شركة بي إم دبليو الألمانية أنها لن توقع أيضا على الاتفاق قائلة لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن تطوير البنية التحتية العالمية لدعم التحول الكامل إلى المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات، إضافة لوجود تباينات كبيرة عبر الأسواق“.

ويتضمن الاتفاق الذي يرفض توقيعه عمالقة صناعة السيارات في العالم حتى الآن، تعهدا بالتزامهم بالعمل أن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة صفرية الانبعاثات على مستوى العالم بحلول عام 2040، وفي موعد أقصاه 2035 في الأسواق الرائدة.

وكان هذا التعهد ضمن نسخة نهائية لاتفاق إنهاء انبعاثات الصناعة بحلول 2040 الذي من المقرر أن يصدر الأربعاء، واطلعت عليه صحيفة ”فاينانشال تايمز“.

ولفتت الصحيفة إلى أن غياب الولايات المتحدة والصين وكذلك ألمانيا عن التوقيع على الاتفاق المرتقب صدوره الأربعاء أحد أسباب امتناع العديد من شركات صناعة السيارات عن الموافقة، ونقلت عن مسؤولين بريطانيين قولهما إن حكومات دول ألمانيا والصين والولايات المتحدة لم تقم بالتوقيع على الاتفاق بعد.

وأفاد مسؤول بريطاني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم، يخشى رئيسها من ردة فعل داخلية غاضبة إذا وقعت بلاده على الاتفاقية لكن قد ينتهي الأمر بالتوقيع.

وتمثل الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، أهم جائزة للاتفاق حال توقيعها. وقد انطوت المناقشات على ما إذا كانت بكين ستقبل هدفًا أقل وطأة بأن تكون نصف مركباتها خالية من الانبعاثات.

وكان مبرر ألمانيا لعدم التوقيع على الاتفاق أنها تريد متابعة خيار ”الوقود الاصطناعي“ ذي المحتوى الكربوني المنخفض. وعلق المسؤول البريطاني على هذا قائلا ”لكننا لا نرى ذلك على أنه صفر كربون أو في أي مكان قريب من الصفر كربون“.

وذكرت الصحيفة أن إشراك الحكومات في الاتفاق يعد أمرًا أساسيًّا لكسب دعم شركات صناعة السيارات، التي تستثمر بكثافة في السيارات الكهربائية أو الهيدروجينية.

ووفق مطلعين على المفاوضات فإن أيًّا من شركات صناعة السيارات لا يعارض التخلص التدريجي من الانبعاثات، لكن كل منها أثار اعتراضات محددة على الصفقة.

وذكرت مصادر مطلعة على تفكير شركة فولكس فاجن، أن الشركة التي لديها أحد أكبر برامج السيارات الكهربائية طموحًا في الصناعة، لن توقع بسبب عدم التزام الصين بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم.

وتعتبر الصين واحدة من أكبر أسواق السيارات الكهربائية ولكن الكثير من الطاقة المولدة في البلاد لتشغيل الصناعة تعتمد على الفحم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على ما يدور بفكر تويوتا، التي كانت العام الماضي أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، أن تردد الشركة اليابانية في الموافقة على الاتفاق يرجع إلى أن أسواقا مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تستغرق وقتًا أطول لتصبح كهربائية، وذكرت أن ”تويوتا“ على عكس ”فولكس فاجن“ لم تستبعد التوقيع على الاتفاق، مشيرة إلى أن الشركة اليابانية لها _أيضًا_ وجود كبير في الولايات المتحدة والصين.

لم توقع ”بي إم دبليو“ لأنها تعتقد أن التحول من الاعتماد على سيارات محرك الاحتراق الداخلي التي تعتمد على الوقود الأحفوري سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وتقول الشركة الألمانية إنها تعطي الأولوية لخفض الانبعاثات من سلسلة التوريد الخاصة بها واستخدام المزيد من إعادة التدوير لتقليل تأثير الكربون.

ومن المتوقع أن تقوم كل من ”فورد“ و“جنرال موتورز“ و“دايملر“ و“فولفو“ للسيارات بالتوقيع على الاتفاق، الذي سيتضمن تعهدات من قبل الحكومات والمستثمرين بالعمل على إنهاء مبيعات الموديلات الملوثة للبيئة بحلول عام 2040.