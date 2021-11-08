"أزمة النفايات" في صفاقس التونسية تتفاقم.. والرئيس يأمر بإيجاد حل فوري

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع والتوترات السائدة في محافظة صفاقس كبرى محافظات الجنوب التونسي، بسبب تفاقم أزمة النفايات.

وتعيش محافظة صفاقس، ”كارثة بيئية“ منذ ما يزيد عن شهرين بعد إغلاق مركز تجميع النفايات والتصرف فيها، ما أدى إلى تكديس النفايات في الطرقات وبات يهدد صحة المواطنين ويسيء إلى المنظر العام للمدينة.

وأضاف سعيد أثناء لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن والوزير شرف الدين أن ”محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات أمر صار معروفا لدى عامة الشعب“، مشددًا على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.

وأكد سعيد، خلال اللقاء، الذي تناول الوضع البيئي في تونس، خاصة في صفاقس، أن ”تونس دولة واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة“، مضيفًا أنه لا مجال للمسّ بصحّة المواطنين في كلّ مكان.

وتتراكم أكياس النفايات وسط مدينة صفاقس بشكل أضرّ بجمالية المدينة التي تعتبر عاصمة اقتصادية لتونس، حيث ترفض المجالس المحلية رفع النفايات إلى حين إيجاد حل بديل لإغلاق مركز تجميعها في منطقة عقارب التابعة للمحافظة، الذي جرى إغلاقه بعد احتجاجات من سكان المنطقة على إلقاء نفايات كيميائية في المركز، ما يسبب ضررا لسكان المنطقة المجاورة له.

وجاء لقاء الرئيس السعيد، بعد ساعات قليلة من تقدم عدد من نشطاء المجتمع المدني في صفاقس بدعوى قضائية ضد مجالس محلية وسلطات المنطقة، بسبب الأضرار البيئية التي سببتها النفايات المتراكمة منذ أكثر من شهرين.

وقد نظّم عدد من أهالي محافظة صفاقس ونشطاء من المجتمع المدني مؤخرًا وقفات احتجاجية أمام مقرّ المحافظة تحت شعار ”يوم الغضب“ مطالبين بإنقاذ محافظتهم وبرفع النفايات المتراكمة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالوضع البيئي في المدينة منها ”رجّع المصب“ (للمطالبة بإعادة فتح مصبّ النفايات)، و“صفاقس منكوبة، بيئة مضروبة وفي كل شيء معطوبة“.

وطالب المحتجون بإعادة فتح مركز تجميع النفايات في منطقة ”عقارب“ بشكل مؤقت وبتشديد الرقابة الصحية والبيئية عليه، إلى حين ايجاد حلول أخرى منها ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة البيئة إلى صفاقس، والمتمثلة بالعمل على تخصيص أراض لتجميع الفضلات بصفة مؤقتة في انتظار إنجاز وحدة لتثمين النفايات في منطقة المحرس التابعة للمحافظة.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية في صفاقس غدًا الثلاثاء، جلسة بشأن الدعوى القضائية ودعوى أخرى تضمنت المطالبة الفورية برفع النفايات دون تأخير.