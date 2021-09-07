دراسة: زيادة انتشار البلاستيك في المياه العذبة مفيد للبيئة

على الرغم من أن التلوث البلاستيكي هو أحد التهديدات الصحية الرئيسية للعالم، إلا أن زيادة انتشاره في بحيرات المياه العذبة يمكن أن يكون له فائدة غير متوقعة في ارتفاع نسبة الأكسجين.

ووفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كيلي وجامعة نوتنغهام، تبين أن البلاستيك يصبح أرضًا خصبة للطحالب المجهرية في غضون أسبوعين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الدراسة أن هذه الطحالب المفيدة للبيئة تزيل ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين، وتساعد في تطوير شبكات الغذاء عن طريق تكوين مستعمرات تعرف باسم الأغشية الحيوية.

ومع تراكم ما يقرب من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أراد الباحثون فهم كيفية تفاعل الطحالب مع البلاستيك.

وضع القائمون على الدراسة ثلاث عينات مختلفة من البلاستيك (البولي إيثيلين تيريفثاليت، والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة) في خزان بمنطقة ستافوردشاير، في مناطق المياه المعرضة للضوء وغير المعرضة للضوء.

وجد الباحثون أنه في غضون ستة أسابيع من وجوده في الماء، تحلل البلاستيك، حتى بدون تعرضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية.

يشير هذا إلى أن الأغشية الحيوية للطحالب قد تساعد في تكسير البلاستيك في قاع البحيرات في جميع أنحاء العالم.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، إيموجين سميث، إن الآثار السلبية للبلاستيك معروفة جيدًا، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة، حتى لو كان متوقعا أن تتضاعف مستويات التلوث بحلول عام 2030.

وأكد سميث في بيان ”الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على البيئة موثقة جيدًا، لا سيما في البيئات البحرية.. ومع ذلك، فقد وجدنا تضاؤلا واضحًا في البحث الذي يميز بشكل منهجي العلاقة بين البلاستيك والأغشية الحيوية في بيئات المياه العذبة.“

وتابع سميث ”لقد سمح لنا إكمال الدراسة على مدى ستة أسابيع بالنظر في تطور الأغشية الحيوية بمرور الوقت، مما أتاح لنا فرصة دراسة الآثار المترتبة على مصيرها في البيئة.“

حددت النتائج مجالات للبحث في المستقبل والتي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في فهم تلوث المياه العذبة بالبلاستيك.

وأضافت المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور أنطونيا لو، إن زيادة التلوث البلاستيكي في السنوات الأخيرة من المرجح أن تزيد فقط من كمية الطحالب، لذلك من المهم للباحثين فهم كيفية تفاعلها.