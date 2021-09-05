طرق بسيطة تجعلك مساهما في منع تغير المناخ

قد يبدو الأمر مستحيلا للتصدي لظاهرة التغير المناخي بواسطة الأشخاص العاديين، ومساهمتهم في مواجهة استمرار التلوث الناجم عن النشاط البشري والذي أسفر عنه أزمات هائلة.

ويؤكد خبراء المناخ، بإمكان أي شخص المساهمة بشكل هادف في جهود الإغاثة من تغير المناخ، حيث ينصحون بالآتي:

الوعي بالتغير المناخي

ويدعو خبراء المناخ إلى ضرورة التثقيف ومتابعة أحدث الأخبار حول كيفية تأثير تغير المناخ الآخذ بالتفاقم على الفرد، ما هي الأدوات المتوفرة والمفقودة للتصدي إليه، ومن ثم استخدام القوة الفردية للتأثير على هذا التغيير، بحسب شبكة ”CNBC“ الخاصة بأخبار الأعمال والأسواق المالية.

المشاركة المجتمعية

تدعو ياسمين ساندرز، المديرة التنفيذية لمؤسسة ”Our Climate“ الخاصة بالتوعية حول آثار تغير المناخ ومقرها واشنطن، بعد الإطلاع على أحدث أخبار التغير المناخي إلى ضرورة نشرها بين المجتمعات، مثل التحدث عنها مع العائلة والأصدقاء وجميع الأشخاص الموجودين في حياتنا، مضيفةً: ”بدأت كل حركة عظيمة من مستوى المجتمع“.

ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه المحادثات ممكن أن تكون بداية إلى برنامج إعادة التدوير في الحي.

الغذاء النباتي

تؤكد إيلين كيلسي المختصة بالحلول البيئية، أن تناول المزيد من النباتات هو اتجاه رائع للتأثير إيجابيا على المناخ، أن الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم تعتبر مسؤولة عن 14.5٪ من جميع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ.

دعم القادة المهتمين بالمناخ

أوضح ميشيل إي مان، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن أهم شيء يمكن للأفراد القيام به هو دعم القادة المهتمين بتغيير المناخ، وتأييدهم في وضع أسلوب منهجي من شأنه إزالة استخدام الكربون بسرعة من الاقتصاد اليومي، مثل استبدال الوقود الأحفوري بوسائل الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذه السياسات لا يمكن القيام بها بشكل فردي.

حل عالمي للحد من استخدام الكربون

تحدثت جين جيلبرت، أول رئيسة تنفيذية لمكافحة تغير المناخ في ميامي، لشبكة ”CNBC“، بأن أكبر تأثير على مكافحة تغير المناخ، يتحقق من خلال وضع سياسة دولية تنطوي على وضع تسعيرة لانبعاثات الكربون.

ويدعم هذه الفكرة عدد من الاقتصاديين أبرزهم الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الذي قال في تصريحات سابقة: ”توصياتنا لمواجهة تغير المناخ هي إضافة ضريبة على انبعاثات الكربون“.

ويقترح خبراء المناخ في حال تنفيذ سعر على انبعاثات الكربون، يجب استخدام هذه الأموال في الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة.