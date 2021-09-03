لاري.. إعصار مدمر جديد يتجه صوب الساحل الأمريكي

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن لاري اشتد ليتحول لإعصار من الفئة الثانية الجمعة، مضيفا أنه من المتوقع له المزيد من الاشتداد خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصبح لاري إعصارا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المركز ومقره ميامي إن لاري على بعد حوالي 1890 كيلومترا غربي جزر الرأس الأخضر، وهي بمحاذاة أقصى الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة، وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وبحسب ما تشير إليه النماذج العددية وما خلص إليه علماء الطقس، فإن شواطئ الولايات المتحدة ستتعرض لموسم أعاصير استثنائي، وذلك يعود لظاهة اللانينا القوية والتي تتشكل نتيجة ارتفاع درجات حرارة مياه الأطلسي ما يمثل وقودا لتشكل الأعاصير واندفاعه صوب الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة ومنطقة خليج المكسيك.

ولقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم في نيويورك والمنطقة المحيطة بها؛ جراء أمطار غزيرة وفيضانات تاريخية مفاجئة شهدتها، ليل الأربعاء الخميس، حسب حصيلة جديدة.

وذكرت الشرطة والسلطات المحلية، أن 15 شخصا لقوا حتفهم في مدينة نيويورك وضاحيتها، وثلاثة آخرين بالقرب من فيلادلفيا.

وفي ولاية نيوجيرسي المجاورة، عبّر الحاكم فيل مورفي عن ”حزنه“، لأن ”23 على الأقل من سكان نيوجيرسي فقدوا حياتهم“ جراء إعصار ”أيدا“، بحسب ”فرانس برس“.

ومن بين القتلى ثلاثة عُثر على جثثهم في قبو بمقاطعة ”كوينز“ في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى أربعة سكان في مقاطعة إليزابيث بولاية نيوجيرزي، لقوا حتفهم في مجمع سكني عام قال عنه المتحدث باسم البلدية كيلي مارتينز، إن ”ثمانية أقدام من المياه غمرته تماما“.

وأدت الفيضانات إلى إغراق خطوط المترو، ووقف رحلات طيران في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي.

وأنقذت فرق الطوارئ من حوصروا في منازلهم وسياراتهم، يوم الخميس، بينما غمرت المياه الشوارع التي تحولت لما يشبه الأنهار.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن السلطات أنقذت الليلة الماضية عددا كبيرا من سائقي السيارات وركاب المترو الذين حاصرتهم مياه الفيضانات.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ليل أمس، المياه تتدفق فوق أرصفة محطات المترو والناس يخوضون في مياه وصلت لمستوى الركبة في مساكنهم.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها السكان المذهولون، الشوارع وقد تحولت إلى أنهار بينما جرفت مياه الفيضانات السيارات.