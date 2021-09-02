ارتفاع عدد ضحايا إعصار "أيدا" في نيويورك والمنطقة المحيطة بها إلى 41 قتيلا

لقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم في نيويورك والمنطقة المحيطة بها، جراء أمطار غزيرة وفيضانات تاريخية مفاجئة شهدتها ليل الأربعاء الخميس، حسب حصيلة جديدة.

وذكرت الشرطة والسلطات المحلية، أن 15 شخصا لقوا حتفهم في مدينة نيويورك وضاحيتها، وثلاثة آخرين بالقرب من فيلادلفيا.

وفي ولاية نيوجيرسي المجاورة، عبّر الحاكم فيل مورفي عن ”حزنه“، لأن ”23 على الأقل من سكان نيوجيرسي فقدوا حياتهم“ جراء إعصار ”أيدا“، بحسب ”فرانس برس“.

ومن بين القتلى ثلاثة عُثر على جثثهم في قبو بمقاطعة ”كوينز“ في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى أربعة سكان في مقاطعة إليزابيث بولاية نيوجيرزي، لقوا حتفهم في مجمع سكني عام قال عنه المتحدث باسم البلدية كيلي مارتينز، إن ”ثمانية أقدام من المياه غمرته تماما“.

وأدت الفيضانات إلى إغراق خطوط المترو، ووقف رحلات طيران في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي.

وأنقذت فرق الطوارئ من حوصروا في منازلهم وسياراتهم يوم الخميس، بينما غمرت المياه الشوارع التي تحولت لما يشبه الأنهار.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن السلطات أنقذت الليلة الماضية عددا كبيرا من سائقي السيارات وركاب المترو الذين حاصرتهم مياه الفيضانات.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليل أمس المياه تتدفق فوق أرصفة محطات المترو والناس يخوضون في مياه وصلت لمستوى الركبة في مساكنهم.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها السكان المذهولون الشوارع وقد تحولت إلى أنهار بينما جرفت مياه الفيضانات السيارات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم ”جميع المساعدات اللازمة“ للولايتين.

وحثت حكومتا نيويورك ونيوجيرسي اللتان أعلنتا حالة الطوارئ في الولايتين، الأربعاء، السكان على البقاء في البيوت بينما تعمل فرق الإنقاذ لتنظيف الطرق.

وتُبذل جهود لإعادة تشغيل شبكة المواصلات التي تخدم ملايين السكان في مدينة نيويورك الكثيفة السكان.

وحثت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك، السكان، على البقاء في منازلهم وعدم الذهاب لأعمالهم، وطالبتهم بالصبر ”لإعطائنا بعض الوقت لاستكمال إصلاح قطارات المترو“ بعد توقف الخدمة في أغلب الأماكن مما أدى لتقطع السبل بأعداد كبيرة من الركاب.

وقالت هوكول لشبكة سي.إن.إن: ”هذا حدث يستحق التسجيل في كتب الأرقام القياسية“.