دراسة تحذيرية: تغير المناخ سيتسبب في ظهور أوبئة جديدة

ذكرت دراسة أجراها فريق من العلماء بجامعة أوتاوا في كندا، أن تغير المناخ الذي يتفاقم بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب في ظهور أوبئة جديدة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب ما ذكر موقع ”لا راثون“ الإسباني، فإن الدراسة استندت إلى عينات وراثية مأخوذة من بحيرة هازن، وهي بحيرة في كندا.

وأوجد الباحثون، من خلال جمع الرواسب من قاع البحيرة وتحليل الحمض النووي الريبي للعينات، أن هناك بقايا لفيروسات.

وأوضح الباحثون في الدراسة، أن تكرار ذوبان الجليد، يمكن أن يؤدي إلى تسرب فيروسات من القطب الشمالي، والتي بدورها تتنقل إلى دول مثل كندا، وبعد فترة وجيزة، تصل بسرعة إلى مناطق أخرى من العالم.

وقالت الدراسة: في حال تحرك هذه الفيروسات مع ذوبان الجليد ووصولها إلى الأرض، فمن المرجح أن تصيب العديد من الأشخاص وبالتالي ينقلونها، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه آثار وعواقب غير معروفة وقد تكون مشابهة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن ذوبان الجليد ليس هو الشاغل الوحيد، ففي ظل الاحتباس الحراري تهاجر الحشرات إلى موائل أخرى، مما قد يتسبب في إعادة توطين هذه الأنواع في أجزاء معينة من الكوكب، ويعزز انتقال الأمراض الفيروسية الجديدة.

ومن شأن هجرة الحشرات أن تولد ”تأثير الدومينو“ الذي ستتأثر فيه السلسلة الغذائية أيضا، وعند الدخول في نظام بيئي جديد، يمكن أن يصاب الطعام ومعه الحيوانات والنباتات نفسها.

لذلك يمكن أن ستصل الفيروسات في النهاية إلى البشر من خلال الموارد الطبيعية، وهو ما يؤكد أن تغير المناخ لم يصبح أزمة بيئية فحسب، بل أصبح أزمة صحية أيضا.

هل 2040 بداية النهاية؟

وفقا لمقال نُشر في موقع ”ذا كونفرزيشن“، فإن مستوى سطح البحر ارتفع، منذ سبعينيات القرن الماضي، بشكل لم يسبق له مثيل في الثلاثة آلاف سنة الماضية، نتيجة النشاط البشري.

ويتساءل العلماء عما إذا كانت البشرية، في عام 2040، ستكون قادرة على الاستمرار في كل ما من شأنه أن يحفز هذا التغير المناخي.

ووفق التوقعات، ستصبح جميع مناطق العالم أكثر دفئا، وستطول المواسم الحارة وستصبح المواسم الباردة أقصر، لكن هطول الأمطار سيكون أكثر كثافة، مما يتسبب في مزيد من الفوضى في الفئات الضعيفة من سكان الأرض.