مجلة ألمانية: الجائحة تضرب أنشطة قطاع الفضاء بطريقتها الخاصة

كشفت مجلة ألمانية، اليوم الأربعاء، عن إلحاق جائحة فيروس كورونا أضرارًا بقطاع الفضاء، في ظل استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين السائل، بسبب العدد الكبير لمرضى الفيروس في المستشفيات، وهو العنصر المستخدم بشكل رئيس في مجال الفضاء.

وقالت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، في تقرير لها، إن الضغط الكبير على استخدام الأكسجين السائل أصبح يمثل مشكلة لمديري وكالات الفضاء، فيما بدأت سلسلة من التأجيلات لإطلاق صواريخ فضائية.

وبحسب المجلة، يستحيل إطلاق صاروخ إلى الفضاء، دون تأمين مخزون كافٍ من الأكسجين. فعلى سبيل المثال تستخدم صواريخ آريان الأوروبية والأمريكية دلتا 4 الهيدروجين السائل في مرحلتها الرئيسة، وفي مركبة سبيس إكس، يُعتمد على الكيروسين، كما تستخدم المركبة الفضائية العملاقة الميثان السائل، لكن وفي جميع الحالات حين تصل إلى الحرارة إلى حوالي 184 درجة مئوية تحت الصفر، فلا غنى عن الأكسجين السائل الذي يستخدم كمؤكسد.

لكن في ظل جائحة الإكليل، تحولت تلك المادة بالتحديد المهمة للسفر عبر الفضاء، إلى منتج نادر في بعض الأماكن.

ووفقًا لريتشارد كريج من جمعية الغاز المضغوط في فلوريدا، فإن سيلًا من المشاكل تزامن مع نقص الكميات المتاحة منها، حيث ”يرجع السبب بشكل مباشر إلى عدد مرضى كوفيد19“.

ويقول كريج، إن فلوريدا أصبحت ”منطقة تثير القلق“ فيما يتعلق بملف وكالات الفضاء فيها. لكنه عاد ليؤكد بحسم: ”الناس يظلون أولًا“.

وأشارت ”دير شبيغل“ إلى أن شركات مثل SpaceX لم تعد تهون من المشكلات التي يسببها نقص الأكسجين، في وقت أكدت فيه على مسؤوليتها الأخلاقية تجاه مرضى كورونا.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، جوين شوتويل، في حديث إعلامي، إن ”المستشفيات يجب أن تكون بالطبع قادرة على تلبية احتياجاتها – ولكن إذا كان بإمكان شخص ما تقديم الأكسجين السائل لأي شخص يحتاجه، فنحن نرحب به ولا نحتاج منه سوى إرسال بريد إلكتروني إلينا“.

من جانبه، غرد رئيس الشركة، رجل الأعمال الشهير، إيلون ماسك، معلقًا على الأزمة: ”هذا العام سنتأثر فعليًا بنقص الأكسجين السائل الخاص بعمليات الإطلاق“، وتابع بأن الأمر يمثل ”خطرًا“ على القطاع الفضائي، ولكنه لم يتحول إلى أمر مقيد قانونًا حتى الآن.

وبحسب المجلة الألمانية، تظهر أزمة الأكسجين نفسها أيضًا في حالة القمر الصناعي الأمريكي لمراقبة الأرض ”لاندسات 9“ الذي تأخر إطلاقه بالفعل من قبل وكالة ناسا الفضائية، حتى 23 أيلول/ سبتمبر.

وأشارت إلى أن ميناء فاندنبرج الفضائي في كاليفورنيا يعاني من نقص في النيتروجين السائل، وهو أمر ضروري للاختبارات والتحضير للإطلاق. لكن يبدو أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الغاز لا يمكن توصيله على الفور بسبب مشاكل الإمداد بالأكسجين، حيث يتم استخدام قدرات النقل في مكان آخر.

ويؤدي نقص الأكسجين في فلوريدا أيضًا إلى عواقب في أماكن أخرى، على سبيل المثال، طُلب من سكان أورلاندو تقليل استهلاكهم للمياه لرش المروج، وغسيل السيارات، لأن الأكسجين المحول إلى الأوزون، يستخدم أيضًا في معالجة المياه. فالاستهلاك المرتفع في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى نقص في المستشفيات.

وفي هذه الأثناء، غرد ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، بأن منظمته كانت تقدم تقريبًا كل الأكسجين المنتج ذاتيًا للمرافق الطبية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لذلك يضطر المرء إلى تأجيل اختبار محركات الصواريخ.