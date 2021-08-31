خبير دولي يحذر: العالم يختنق.. والمباني الخرسانية أشد فتكًا بالمناخ من الطائرات والفحم‎

حذر خبير دولي بارز في مجال حماية المناخ، اليوم الثلاثاء، من أن قطاع البناء، بما يتضمنه من مواد شديدة الخصوصية والتعقيد كالخرسانة والقطران وغيرهما، يعد أكثر فتكًا وتلويثًا للبيئة والمناخ وبمعدلات تفوق أضرار القطاعات التقليدية المسببة للاختلالات البيئية جراء انتاجها المفجع لثاني أكسيد الكاربون، وعلى رأسها قطاعات الطيران والإبحار والنقل البري والمحاجر والصناعات الكيميائية.

وأعرب الخبير ”هانس يواخيم شيلنهوبر“ في حديثه مع مجلة ”دير شبيجل“ الألمانية عن استغرابه الشديد، من عدم خروج مظاهرات محلية وعالمية ضد قطاع البناء، في حين إن الحركات المدنية والعلمية الداعمة لحماية البيئة تكتفي بشعارات تصف الطيران بـ“العار“، وتشيطن سيارات الدفع الرباعي وتصف المشتغلين في استخراج الفحم بـ“القراصنة“.

ويرى شيلنهوبر، أن قطاع البناء يعد بمثابة الفيل الكارثي الموجود في الغرفة الذي سيدمر كل شيء ويزيد من اختناق العالم، بينما لا يريد أحد التحدث عنه لأسباب تتعلق بالأمن الاجتماعي، فيقول: ”هناك تواطؤ صامت يتعاظم في مجتمعنا. الأمر مختلف مع الطيران – أيضًا لأن المرء يعرض نفسه كثيرًا ومن الأسهل رفع إصبعه الأخلاقي، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية الفيل في الغرفة، لكن عندما تعرف عليه المرء أخيرًا، لم يحرك ساكنًا“.

ويعد شيلنهوبر، أحد أشهر باحثي المناخ في العالم. حتى عام 2019، كان مديرًا لمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK) في ألمانيا، ومن 2009 إلى 2016 كان رئيسًا للمجلس الاستشاري الألماني المعني بالتغير العالمي (WBGU)، ولسنوات عديدة كان عضوًا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويقول شيلنهوبر: ”عندما يتعلق الأمر بالمباني، هناك لوبي قوي حول العالم لا يريد أي تغيير، إن الخلاف مع أصحاب المنازل أو صناعة العقارات أمر لا يستهان به من قبل عدد قليل من السياسيين.. لكن موضوع البناء وبشكل مثير للدهشة (يقصد بالنسبة للحالة الألمانية كمثال)، من مسؤوليات وزارة الداخلية وبالتالي يتم إهماله، قبل ذلك، كان على الأقل جزءًا من وزارة البيئة. وبالتالي فنحن نحتاج في الحكومة القادمة إلى وزارتنا الخاصة لبناء الثقافة وتنسيق المناطق الريفية واستخدام الأراضي“.

وتابع: ”ربع الانبعاثات العالمية ناتجة عن صناعة البناء. وهذا يشمل تشييد المباني، وكذلك طرق الوصول وأماكن وقوف السيارات، وأخيراً كل ما يتعلق بوسائل الهدم وجميع الموارد اللازمة له. فمعظم مواد البناء غير قابلة لإعادة الاستخدام، وهذا هو سبب الحاجة إلى إمدادات دائمة من مواد البناء الضارة بالمناخ مثل الخرسانة، صحيح أن هذا جيد لصناعة الوقود الأحفوري والمعادن، لكنه سيئ للغاية بالنسبة للمناخ“.

”التحول الحراري“

ولا يرى الخبير الألماني، أن الإجراءات الأوروبية مثل برامج تمويل عزل الجدران واستبدال النوافذ وبدائل التدفئة كافية في هذا الشأن: ”لسوء الحظ، سيطر مفهومان على الاتحاد الأوروبي وأيضًا في ألمانيا حتى الآن، وهما يتكرران على الدوام: عزل الواجهات وإعادة تكثيف الفجوات بين المباني، فكلاهما معقول، لكنهما ليسا مناسبين على الإطلاق للتحدي الهائل“.

وبحسب الخبير، تم التذرع بما يسمى بـ“التحول الحراري“ لسنوات – أي استبدال مصادر التدفئة الأحفورية بمصادر متجددة – لكنها لم تبدأ أبدا، ”لا يزال لدينا تسخين زيت ضار بالمناخ وغير فعال في العديد من المنازل، ومن ثم، وفي ضوء الإمكانيات التقنية، فهذا هو العصر الحجري تقريبًا“، على حد قوله.

ويوصي شيلنهوبر بفرض حظر على استخدامات وسائل تسخين الزيوت كالغلايات على الفور ”ويمكن تعويض المالكين عن فترة انتقالية بإعانات وبدائل تعوق أي وفرة هائلة في ثاني أكسيد الكربون بسرعة“، محذرًا من الانتظار حتى عام 2026، الذي حددته بعض الدول الأوروبية كألمانيا، لتطبيق حظر استخدام وسائل تزيد من الانبعاثات الكاربونية.

ويطالب الخبير الألماني بتجديد نصف المساكن في بلاده بطريقة صديقة للمناخ في السنوات العشر القادمة. لافتًا إلى أن ”معدل التجديد حاليًا يبلغ حوالي واحد بالمئة فقط“.

ويدعو شيلنهوبر بالابتعاد عن الخرسانة بقوله: ”يمكنني أن أنقذ نفسي تمامًا من الحاجة إلى العزل إذا قمت على سبيل المثال بالبناء بالخشب. فهو له خصائص حرارية رائعة. يمكنك فعل أي شيئ بالخشب، حتى عمل ألواح النوافذ. بالطبع، هذا يخلق صعوبات هائلة لمصنعي الخرسانة. خاصة عندما يصبح منتجك أكثر تكلفة نتيجة لذلك“.

وينتج عن إنتاج طن واحد من الأسمنت حوالي 600 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون وبمجرد التثبيت، يصعب، إن لم يكن من المستحيل، إعادة تدوير جدار المنزل أو الأساسات. لكن، على النقيض من ذلك، يعتبر الخشب موفرًا للمناخ، حيث تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عن طريق التمثيل الضوئي أثناء نموه.

ولا يطالب الخبير الألماني بهدم المباني القديمة، لكن بضرورة تجديدها بسرعة بحيث يتعاظم فيها المكون الخشبي. فضلًا عن بناء العديد من منازل الأسرة الواحدة ووحدات تجارية ومدارس ومستشفيات غير خرسانية. مع توسيع المباني السكنية باستخدام مواد بناء أخف وصديقة للمناخ. ويمكن أيضًا تسقيف المرافق العامة مثل مواقف السيارات.

وعن النقص المتواصل في إنتاج الخشب، علق شيلنهوبر، بأن ”سوق الأخشاب متقلب للغاية في الوقت الحالي. في العام الماضي كان لا يزال لدينا فائض، نظرًا لوجود طفرة بناء حقيقية في أزمة كورونا، فقد زاد الطلب فجأة – بما في ذلك الخرسانة المسلحة بالمناسبة. ومن ثم إذا تغيرت صناعة البناء إلى المواد الحيوية، فيجب بالطبع تطوير إدارة مستدامة للغابات – في جميع القارات. وعلى وجه الخصوص، يجب أن نوقف إزالة الغابات من أجل زراعة فول الصويا والماشية“.

تحذير

وفي الأخير، يحذر شيلنهوبر من أن الأرض ستستقبل ملياري شخص إضافي بحلول منتصف القرن، وعليه يجب تطوير بدائل صديقة للمناخ لهؤلاء الناس. ”وخلاف ذلك يمكننا أن ننسى أهداف المناخ بأكملها على أي حال“.

وتابع: ”إن الشعوب في الدول الآسيوية، وكذلك في الدول الأفريقية، لها الحق في التنمية والازدهار. ويجب أن تكون منظمة بيئيًا، وإذا لم ننجح في توجيه طفرة البناء في هذه البلدان بعيدا عن الخرسانة ونحو الخشب والخيزران، فسننتقل مباشرة إلى الموسم الحار، ومع ذلك، يمكن أن تكون أوروبا هي القارة التي بدأ التحول المعماري فيها“.