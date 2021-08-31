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كيف تحوّل منزلك إلى غابة أشجار مورقة؟‎
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2021 15:28 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2021 16:35 GMT

كيف تحوّل منزلك إلى غابة أشجار مورقة؟‎

اعتاد الكثيرون على تزيين منازلهم بالنباتات، فبينما يفضل البعض زراعتها في محيط منزلهم وعلى الأسطح، يضعها آخرون في قوارير داخل غرف المعيشة. نباتات داخلية يحث جيمس

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المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اعتاد الكثيرون على تزيين منازلهم بالنباتات، فبينما يفضل البعض زراعتها في محيط منزلهم وعلى الأسطح، يضعها آخرون في قوارير داخل غرف المعيشة.

نباتات داخلية

يحث جيمس فولجر، مؤسس شركة The Stem لتنسيق الحدائق، على دمج النباتات مع تصاميم المنزل الداخلية، وتحويله إلى غابة مصغرة من الأشجار المورقة، ففضلاً عن منظرها الطبيعي الجميل وفوائدها الصحية، ستضيف تصميماً مذهلاً للمنزل، دون الحاجة لحمل فرشاة الدهان، أو إنفاق الكثير من المال في التصاميم، بحسب موقع metro.

أفضل الأشجار الداخلية

نبات فيكس ليراتا

يتميز بأوراقه الجلدية الداكنة السميكة، وتحب هذه النبتة أشعة الشمس غير المباشرة، لذلك توجد غالبًا بجانب ممرات المنزل.

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شجرة المظلة المضفرة

تتميز بحجمها الصغير وأوراقها اللامعة والرخامية التي تنشئ مظلة ملونة، حيث تجلب هذه النبتة الأجواء الاستوائية إلى المنزل.

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نبتة مينغ آراليا

شجرة قزمية ذات ريش ناعم وأوراق خضراء زاهية تغطي جذعها الخشبي وسيقانها.

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أراليا فابيان

تحب هذه النبتة الشمس، حيث تعد مكاناً رائعاً للمطبخ أو لغرفة النوم المواجهة للجنوب، وتتميز بأوراقها الخضراء الكبيرة اللامعة.

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شجرة التنين

يمكن العناية بسهولة بهذه الشجرة التي تشبه أوراقها السيف.

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شجرة المال

تتميز بجذعها المضفر وأوراقها الخضراء الداكنة المتفرعة على شكل يد، ومظهرها الرائع جعلها مثالية لتزيين المساحات الداخلية للمنزل، كما يُعتقد أنها تمثل الثروة، وتعتبر أوراق شجرة المال غير سامة مما يجعلها صديقة للحيوانات الأليفة.

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كيفية الاعتناء بالأشجار الداخلية

-استخدام ماء نظيف وبدرجة حرارة الغرفة لسقي الشجرة، فلا تحب النباتات الماء المتجمد أو الذي يحتوي على رواسب معدنية.

-تنظيف أوراق الأشجار بانتظام ولطف بقطعة قماش مبللة حتى لا تتلف.

-تجميع مجموعة النباتات التي تتشابه بمستويات الرطوبة معاً، حيث تبدأ في تكوين مناخها الدقيق، والاعتناء ببعضها البعض والحفاظ على مستويات الرطوبة المناسبة لها.

-فحص التربة والأوراق بانتظام، والبحث عن الحشرات بينها.

-عند اكتشاف أضرار في النبتة إبلاغ طبيب النبات.

قواعد اختيار الأشجار الداخلية:

-تحديد مكان وضع الشجرة في المنزل.

-التحقق من مستويات الضوء الذي ستتعرض له، حيث تعد النوافذ المواجهة للشمال مكانًا رائعًا للأشجار التي تحب الضوء شبه المظلل، أما النوافذ المواجهة للجنوب يمكن تخصيصها للنباتات الاستوائية التي تحب الشمس.

-التحقق من متطلبات الرطوبة، فإذا كان نوع النبتة يحب الرطوبة، فيمكن وضعها في الحمام.

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