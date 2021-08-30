"مانتا".. مركب شراعي يخلص البحار من النفايات البلاستيكية ويحولها إلى وقود (فيديووصور)

تقدر الأمم المتحدة أن 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية، تتراكم في البحار والمحيطات كل عام، وهي مشكلة رئيسة للحياة البحرية والبيئة.

وبحسب صحيفة ”الإسبانيول“ الإسبانية، تشير التقديرات إلى أنه يتم إلقاء 17 طنا من النفايات البلاستيكية في المحيطات كل دقيقة، ويعاني 1400 نوع بحري بالفعل من عواقبها.

لهذه الأسباب، قام المغامر الفرنسي إيفان بورجنون وفريقه من منظمة Seacleaners، بتصنيع المركب الشراعي ”مانتا“ الذي يبلغ طوله 56 مترا ويجمع البلاستيك من البحار والمحيطات ويحوله إلى وقود.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يبحث فيها قارب عن وسيلة للتنقل غير ملوثة للبيئة، حيث تم تقديم قارب يستخدم الرياح أو آخر يستخدم الطاقة الشمسية.

لكن الهدف من المراكب الشراعية هو أيضا جمع الحطام العائم في المناطق عالية التركيز قبل أن تغرق أو تتحلل إلى لدائن دقيقة، ومن ثم إعادة استخدامها كوقود بأقل تأثير ممكن على البيئة.

مركب شراعي بيئي

”مانتا“ هو مركب شراعي عملاق مصنوع من الفولاذ منخفض الكربون ويعمل بمزيج متقدم من الأشرعة والمحركات الكهربائية التي تعمل على البلاستيك المستخرج من البحر.

وتعد ”مانتا“ أول مراكب من نوعها قادرة على جمع ومعالجة واستعادة كميات كبيرة من هذه القمامة الموجودة بشكل متزايد في محيطات العالم.

وتحتوي المراكب الشراعية على نظام دفع هجين كهربائي مخصص يسمح بالمناورة منخفضة السرعة للعمليات الدقيقة وجمع الحطام، والتي تتم عند 2 أو 3 عقدة بحرية.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصل سرعة ”مانتا“ إلى 12 عقدة بحرية، وهو الحل الأكثر تقدما وتنوعا لمكافحة التلوث البلاستيكي.

كما تمتلك مراكب ”مانتا“ توربينات رياح وألواح شمسية ومولدين للطاقة المائية تحت السفينة ووحدة لتحويل النفايات إلى طاقة.

وفيما يتعلق بجمع المواد البلاستيكية في البحر، تدخل القمامة إلى حاوية عبر أحزمة ناقلة بينما يقوم العمال على متن المراكب الشراعية بفرز النفايات يدويا. ثم يتم تخزين المعادن والزجاج والألمنيوم لتسليمها إلى مصانع إعادة التدوير.

بدورها تقوم وحدة تحويل النفايات إلى طاقة بتحويل البلاستيك إلى كهرباء من خلال عملية التفكك الحراري، التي تشغل السفينة وجميع معداتها الكهربائية.

الطريقة المُتبعة بيئية ولا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بالكاد، ويتم الحصول على حوالي 500 كيلو وات من الطاقة المتجددة، ما يسمح للقارب الشراعي بالعمل بشكل مستقل بنسبة 75% من الوقت.

ويمكن للمركب الشراعي أيضا أن يبحر لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، ولسبعة أيام في الأسبوع.

نظافة البحار

”مانتا“ قادرة على جمع النفايات التي يصل عمقها إلى متر واحد والتي يزيد حجمها عن 10 ملم من خلال أنظمة التجميع العائمة، ويمكنه جمع ما بين طن و3 أطنان في الساعة اعتمادا على كثافة وقرب طبقات النفايات.

في المقابل، يقوم قاربان صغيران بجمع القمامة من المياه الضحلة، ورافعتان جانبيتان في ”مانتا“ تسحبان أكبر قطع القمامة من الماء، وتهدف المنظمة إلى جمع من 5 إلى 10 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنويا.

وبفضل المرافق الموجودة على متنه، يمكن لـ“مانتا“ أيضا استضافة بعثات علمية دولية، ويمكن لما بين 6 و10 علماء الصعود على متن السفينة في كل مرة، وستكون البيانات التي يجمعونها متاحة من خلال البيانات المفتوحة.