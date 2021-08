الإعصار إيدا يضرب لويزيانا الأمريكية وبايدن يحذر من دمار هائل (فيديو)

وصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية الأحد ”بالتوقيت المحلي“ كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

واستعد السكان الذين رفضوا مغادرة مساكنهم لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

@ChikageWeather

Hurricane Ida made me think, given what we’ve endured back in February: would you rather endure the power outages due to ice and snow and the record cold like we did in February or lose power due to a hurricane and be in the heat in August? pic.twitter.com/99rXVh4PV1

— Mark Tapia (@marktapid) August 30, 2021