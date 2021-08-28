المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: العاصفة "نورا" تحولت إلى إعصار

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، إن العاصفة المدارية ”نورا“ اشتدت وتحولت إلى إعصار.

وأكد أن إعصار “نورا” الذي يقع الآن على بعد نحو 230 ميلا (370 كم) جنوب غربي سواحل المكسيك، يزداد قوة، حيث تحول من فئة عاصفة استوائية إلى إعصار (أي فئة أخطر).

ومن المتوقع، حسب توقعات مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، أن يبلغ الإعصار الذي تصل سرعة رياحه إلى 120 كيلومترا في الساعة، سواحل المكسيك في وقت لاحق اليوم“.

وأضاف المركز أنه ”من المتوقع أن يقترب إعصار ”نورا“ من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، في وقت لاحق اليوم السبت، ويمر بالقرب من ساحل ولايتي خاليسكو وناياريت بحلول المساء“.

وتابع: ”ومن المتوقع أن تقترب العاصفة وتنتقل بعد ذلك إلى خليج كاليفورنيا، يومي الأحد والإثنين“.

يذكر أن العلماء، أشاروا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على سطح المحيطات سوف يؤدي إلى ازدياد شدة الأعاصير وحملها مزيدا من المياه؛ ما يمثّل تهديدا متزايدا لسكان المناطق الساحلية حول العالم.