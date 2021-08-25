التلوث الكارثي لشواطئ ليبيا‎ يترك المواطنين في "سجن صيفي"

يحرم تلوث شاطئ العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها المطل على المتوسط السكان من الاستمتاع بموسم الصيف وتخفيف وطأة تردي الخدمات ولا سيما معاناة الليبيين المتكررة من انقطاع الكهرباء.

وكانت وزارة البيئة الليبية منعت الشهر الماضي المواطنين من السباحة في عدد من الشواطئ نظرا لقربها من مصبات الصرف الصحي التي تنقل كميات ضخمة إلى البحر مباشرة دون معالجة.

وقد وصف عبد الباسط الميري، مسؤول مسح الشواطئ في وزارة البيئة الليبية تلوث الشواطئ بأنه ”كارثي ”، وقال ”للأسف وضع شواطئ طرابلس كارثي وبحاجة إلى حلول سريعة تعالج هذا الملف، الذي يضر الإنسان والبيئة على حد سواء“.

وتصب مياه الصرف الصحي في البحر منذ عقود، لكن هذه المياه المبتذلة كانت سابقا تمر عبر محطة معالجة قديمة توقف العمل بها منذ سنوات دون إيجاد بدائل، مع تداعي المنشآت في البلاد بسبب النزاع الدائر منذ عقد بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

حلول موقتة

وقالت سارة النعمي، العضو في مجلس بلدية طرابلس، إن ”مشكلة تلوث شاطئ طرابلس هي توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بالتالي التصريف يكون باتجاه الشاطئ للتخلص من كميات ضخمة يوميا“.

وأضافت ”قمنا بإجراء تحاليل لعينات من خمسة مواقع، تبين أن الشاطئ ملوث بالكامل لاحتوائه على نسب عالية من البكتيريا تتجاوز الـ 500%“، موضحة ”تحدثنا مع الحكومة السابقة والجديدة أيضا، بالحاجة إلى مشروع متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي“.

وأردفت النعمي أنه ”يجب اعتماد حلول موقتة للتخفيف من حجم تلوث المياه والشواطئ، وهي ممكنة من خلال مرور المياه السوداء في أحواض خاصة لترسيب المخلفات لتصفيتها، قبل نقلها إلى البحر“.

وبمجرد الاقتراب من الشاطئ، يلاحظ وجود بقع شديدة التلوث تمتد لمسافات كبيرة على سطح المياه، إلى جانب تراكم المخلفات الصلبة بمختلف أشكالها؛ ما دفع السلطات إلى وضع لافتات تحذيرية من السباحة في مساحات شاطئية ذات معدلات التلوث الأعلى، وتتكدس النفايات الصلبة من عبوات بلاستيكية ومعدنية وغيرهما على الشاطئ؛ ما يسهم في تلوث شاطئ طرابلس التي يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة.

سجن صيفي

وتمتلك العاصمة الليبية ساحلا بطول 30 كيلومترا تقريبا يطل على البحر المتوسط، من إجمالي ساحل البلاد الذي يصل طوله إلى 1900 كيلومتر، ورغم التوصل إلى هدنة وتشكيل حكومة قبل أشهر عدة وتحديد انتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل لا يزال الليبيون يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ومن أزمة سيولة وتضخم جامح.

وتشكل السباحة في بلد يفتقر للمرافق الترفيهية متنفسا لسكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، وينزل البعض إلى البحر رغم المخاطر.

وقال وليد المولدي (39 عاما)، وهو جالس على كرسي بلاستيكي على شاطئ البحر ”صارت المياه ملوثة بشكل كبير بمخلفات المجاري، خلال هذا الصيف لم أدخل البحر للسباحة في شاطئ طرابلس مطلقا، فقط أجلس أمام الشاطئ ولفترة قصيرة وأسارع في المغادرة نظرا للرائحة النتنة التي تشتد بارتفاع درجات الحرارة، يدفعني تلوث الشاطئ إلى قطع نحو 100 كيلومتر شرق طرابلس، والهروب إلى ساحل أنظف“.

واعتبر محمد الكبير صديق وليد، أن تلوث مياه الشاطئ جعل الليبيين، يعيشون في ما يشبه ”السجن الصيفي“ بحرمانهم من الاستمتاع بالبحر المتوسط الذي تشتهر بلادهم بجماله.