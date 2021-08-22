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في نيويورك.. نظموا حفلا كبيرا لتغلبهم على كورونا ففاجأتهم "هنري"
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2021 22:50 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 23:35 GMT

في نيويورك.. نظموا حفلا كبيرا لتغلبهم على كورونا ففاجأتهم "هنري"

ضعفت العاصفة المدارية هنري التي تجتاح الولايات المتحدة الأحد لكن أمطارا غزيرة مصاحبة لها استمرت في الهطول على مناطق بشمال شرق البلاد وذلك بعدما تسببت عاصفة

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المصدر: رويترز

ضعفت العاصفة المدارية هنري التي تجتاح الولايات المتحدة الأحد لكن أمطارا غزيرة مصاحبة لها استمرت في الهطول على مناطق بشمال شرق البلاد وذلك بعدما تسببت عاصفة مطيرة مرتبطة بها في غمر حفل موسيقي حضره مشاهير بمدينة نيويورك.

ونُظم الحدث للاحتفال بخروج نيويورك من أسوأ فترات وباء فيروس كورونا.

ودفعت الأمطار التي بدأت خفيفة ثم تحولت إلى شلالات مياه مساء السبت آلاف الحضور في سنترال بارك بمنطقة مانهاتن إلى البحث عن منافذ الخروج خلال غناء باري مانيلو الذي واصل الأداء لفترة حتى بعد انقطاع الصوت.

في الوقت ذاته، واصل آلاف آخرون الدخول عبر بوابات أمنية أثناء خروج الحضور تحت الأمطار.

وروج رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو للحفل على مدى أسابيع بهدف إظهار مدى قدرة نيويورك على التعامل مع الوباء.

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وقال جوش ويس خبير الأرصاد في مركز التنبؤ بهيئة الطقس الوطنية في ماريلاند إن منسوب الأمطار الناجمة عن العاصفة هنري بلغ رقما قياسيا مسجلا 1.94 بوصة في الساعة في منطقة سنترال بارك مضيفا أن المنسوب اليومي وصل إلى 4.45 بوصة (11.3 سنتيمتر).

ووصلت العاصفة إلى منطقة ويسترلي في رود أيلاند في تمام الساعة 12.15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأحد وفقا لهيئة الطقس. وبعد نحو ساعتين، قالت الهيئة إن سرعة الرياح المصاحبة لها تراجعت إلى 80 كيلومترا في الساعة.

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ووصلت أمطار العاصفة بحلول الظهر إلى مناطق من شرق بنسلفانيا إلى جنوب فيرمونت ونيو هامبشير.

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