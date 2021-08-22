موجة حرائق جديدة في الجزائر

سجلت العديد من المحافظات الجزائرية، مساء الأحد، موجة جديدة من الحرائق، بعد 4 أيام من إعلان السيطرة على الوضع بالكامل.

وكشفت تقارير محلية، أن النيران اندلعت مجددًا في جبال واقعة في محافظات: جيجل، وسكيكدة، وتيبازة، والشلف، بينما تجري عمليات تطويقها.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية مقطع فيديو ، لتدخل أعوان الحماية لإخماد الحرائق، بالاستعانة بمروحيات الجيش في سكيكدة.

و اندلعت الحرائق، بالتزامن مع تقديم 6 مشتبه بهم بالوقوف وراء إضرام النيران في عدد من المحافظات، أمام نيابة محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة.

وتعهد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، خلال إحيائه ذكرى ”اليوم الوطني للمجاهد“ بمحاسبة المتسببين بكارثة الحرائق المهولة، كما جدد تعازيه لأسر الضحايا، مشددًا على حماية أرواح الجزائريين.

وكانت السلطات الجزائرية، قد وجهت اتهامات للتنظيمين المصنفين إرهابيين ”رشاد“ و“الماك“ بالوقوف وراء الحرائق التي خلفت 90 قتيلًا، من بينهم 33 عسكريًا.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق أن أغلب الحرائق مفتعلة، وأنه تم توقيف 22 مشتبهًا بهم يتم التحقيق معهم بتهمة إضرام النيران عمدًا.

وبحسب حصيلة أولية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، فإن الحرائق التي اجتاحت شمال الجزائر، في أغسطس الجاري، أدت إلى إتلاف أكثر من 5 آلاف هكتار من الأشجار المثمرة، غالبيتها من أشجار الزيتون في تيزي وزو.

وأكدت الحكومة الجزائرية أن الحرائق تسببت أيضًا بنفوق نحو 19 ألف رأس من الحيوانات، بينها نحو 15 ألف دجاجة، و 1300 رأس غنم، و 295 رأس بقر.

واندلعت سلسلة حرائق مهولة، في التاسع من أغسطس/آب الجاري، في 16 محافظة، وتركزت خاصة في ولايات منطقة القبائل، تيزي وزو، وبجاية، والتي اتهمت الحكومة الجزائرية كلًا من حركتي ”الماك“ و“رشاد“ الانفصاليتين بالمسؤولية عنها.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، منذ أيام من تواصل ارتفاع درجات الحرارة شمال البلاد لتصل إلى 44 درجة مئوية، بما قد يدفع إلى نشوب حرائق جديدة في البلاد.

وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر أكبر دولة في أفريقيا، 4,1 مليون هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1,76%.

وتهدد موجات الحر الجافة، والتي تكون مصحوبة بنشاط في حركة الرياح، بتجدد اندلاع حرائق الغابات، حيث ما زالت المناطق الشمالية من الجزائر تحت تأثير كتل هوائية حارة مندفعة من الجنوب.