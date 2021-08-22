عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

قالت السلطات، الأحد، إن 21 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم وفُقد 50 آخرون بعد اجتياح فيضانات عارمة مناطق بولاية تينيسي الأمريكية.

وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين، وقال إن السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة.

وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترًا في حدوث فيضانات جارفة، بعد ظهر يوم السبت وفي المساء.

وكانت أشد المناطق تضررًا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترًا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية. وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.‭ ‬

وفي الإطار ذاته، يشهد الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة حالة طوارئ عامة وشاملة وسط حالة من الذعر بين السكان، حيث يترقب الناس هناك ”هنري“ أول إعصار يضرب منطقة ”نيو إنغلند“ منذ 30 عامًا.

ويقترب الإعصار ”هنري“ من اجتياح اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت يستعد فيه ملايين الأشخاص في منطقة نيو إنغلند، ولونغ آيلاند في نيويورك، لاحتمال تسببه بفيضانات، ورياح عنيفة، وانقطاع للتيار الكهربائي.

وقال المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير، إن ”هنري“ يقترب من شرق لونغ آيلاند، وجنوب نيو إنغلاند، وعلى بعد 120 كلم جنوب شرق مونتوك بوينت في ولاية نيويورك.

وحذّر خبراء الأرصاد من تساقط أمطار غزيرة، وخطر حدوث فيضانات، وارتفاع مستوى مياه البحر، في وقت اجتاح فيه ”هنري“ المحيط الأطلسي ترافقه رياح بسرعة 120 كلم في الساعة.

ودفع الإعصار المرتقب حاكم نيويورك المستقيل، أندرو كومو، لإعلان حالة طوارئ، ونشر 500 عنصر من الحرس الوطني تحسبًا لنشر جهود إغاثة.

وأوضح كومو أن الإعصار ”سيبقى قرابة 26 ساعة“، وطلب من أهالي نيويورك أن يتوقعوا ”انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي“، و“فيضانات مفاجئة“ في بعض أحياء الولاية.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في ساعة متأخرة، السبت، إنه يتوقع أن يبقى ”هنري“ إعصارًا من الفئة الأولى لدى وصوله اليابسة.

ويُتوقع أن يتسبب ”هنري“ بتساقط ما بين 7.5 و15 سنتيمترًا من الأمطار في أنحاء المنطقة، تصل في حالات معزولة إلى أكثر من 25 سنتيمترًا، بحسب مركز مراقبة الأعاصير.

وأضاف المركز أن الأمطار الغزيرة ”قد تتسبب بفيضان جداول صغيرة بشكل مفاجئ في المدن“ وكذلك فيضان أنهر، وفق ما نقلته ”فرانس برس“.