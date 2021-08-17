إسرائيل تعلن السيطرة بشكل كامل على حرائق القدس

أعلنت طواقم الإطفاء الاسرائيلية الثلاثاء، سيطرتها بشكل كامل على الحرائق الضخمة التي اندلعت منذ ثلاثة أيام في جبال القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أنه وبعد مرور 52 ساعة من بدء عمليات الإخماد أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ، السيطرة على الحرائق الهائلة التي شبت في جبال القدس بشكل كامل.

وقالت القناة، إن حوالي 1500 من أفراد المطافئ، شاركت في عمليات الإطفاء، حيث تمت الاستعانة بحوالي 20 طائرة بعضها يتبع سلاح الجو الإسرائيلي، إضافة إلى أربعة طواقم من المطافئ الفلسطينية وأفراد من سلطة الطبيعة والحدائق والصندوق الدائم لإسرائيل.

وبينت القناة العبرية، أن النيران أتت على حوالي 25 ألف دونم من الأحراش الطبيعية والغابات في القدس.

وفي سياق متصل، عاد حوالي 3 آلاف شخص إلى منازلهم المجاورة لجبال القدس، بعد أن تم إجلاؤهم من بيوتهم خلال الأيام الماضية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت بأن كل من اليونان وقبرص أعلنتا نيتهما إرسال مساعدات جوية للمساعدة في إطفاء الحرائق التي اندلعت الأحد في جبال القدس.

كما لجأت إسرائيل إلى طلب المساعدات الدولية لإطفاء الحرائق، وتوجهت إلى كل من إيطاليا وفرنسا وكرواتيا ودول أخرى، بعد ما فشلت قوات الإطفاء مدعومة بقوات الجيش الاسرائيلي في السيطرة عليها.

وعرضت تركيا المساعدة على إسرائيل في إطفاء الحرائق، لكن الأخيرة قالت إنها ”تدرس الأمر“.

ووجه وزيرا الأمن والخارجية الإسرائيليان، شكرهما للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد إرسال مساعدات لإخماد الحرائق في جبال القدس، وذلك في تغريدتين منفصلتين لوزيري الأمن، بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد.

وأرفق وزير الدفاع بيني غانتس، في تغريدة له عبر ”تويتر“، صورا لسيارات إطفاء فلسطينية قائلا ”أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاؤوا اليوم الثلاثاء للمساعدة“.

وأضاف أن ”المسؤولية المتبادلة وإنقاذ أرواح الناس هما مصلحة مشتركة لنا جميعا“.

بينما غرد وزير الخارجية يائير لابيد في تغريدة له عبر ”تويتر“ ”سيارات الإطفاء الفلسطينية تشق طريقها للمساعدة في إخماد الحرائق في جبال القدس“، مضيفا ”شكرا لتعاونكم“.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن ”أربع فرق إطفاء من السلطة الفلسطينية انضمت إلى جهود السيطرة على الحرائق“.