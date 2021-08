فرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا‎ (فيديو)

كافح رجال الإطفاء الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، لإخماد حريق غابات ضخم في منطقة فار السياحية في جنوب البلاد، وسط رياح قوية، بينما أخلت السلطات مخيمات في الموقع.

The fire brigade in the #Var region of southern #France have released images of a wildfire raging in the area. Thousands of people, including tourists in campsites, have been evacuated to escape the blaze near the plush resort of Saint-Tropez @AFP

