70 قتيلًا و47 مفقودًا جراء السيول في تركيا

لقي 70 شخصًا حتفهم، جراء السيول التي اجتاحت بلدات في أقاليم مطلة على البحر الأسود، فيما تواصل الكوادر العاملة في مجال الطوارئ البحث عن 47 مفقودًا، بحسب ما أعلنت عنه السلطات التركية، اليوم الإثنين.

وجلبت السيول الفوضى لمناطق عديدة من تركيا، الأسبوع الماضي، إذ جرفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع، ودمرت مباني وجسورًا، وأغلقت طرقًا وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

ولقي 60 شخصًا حتفهم نتيجة السيول في إقليم كاستامونو، وذكرت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ، أن تسعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في سينوب، وسقط قتيل في بارتين.

وأضافت أن هناك 47 مفقودًا في كاستامونو وسينوب.

وتسببت السيول في حالة من الفوضى بالأقاليم الشمالية، فيما أعلنت السلطات أن حرائق الغابات التي استعرت في مناطق جنوبية ساحلية، على مدى أسبوعين أصبحت تحت السيطرة.

وهطل يوم السبت حوالي 45 سنتيمترًا من مياه الأمطار في أقل من ثلاثة أيام على قرية واحدة، بالقرب من بوزكورت.

وتقع بلدة بوزكورت الصغيرة، في واد على ضفاف نهر في إقليم كاستامونو، على بعد 2.5 كيلومتر من البحر الأسود.

وتقاذفت السيول عشرات السيارات، وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت الجسور، وتسببت في إغلاق الطرق، وانقطاع الكهرباء عن مئات القرى.

وأظهرت مقاطع صورتها طائرات مسيرة أضرارًا كبيرة، لحقت في بلدة بوزكورت بإقليم كاستامونو، حيث أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحثًا في أنقاض المباني المدمرة، مطلع الأسبوع.

وأشارت الإدارة إلى إجلاء أكثر من ألفين من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من السيول، مع توقع هطول أمطار غزيرة اليوم، على أقاليم بالبحر الأسود، تقع شرقي المناطق التي لحق بها الضرر الأسبوع الماضي.

وجاءت كارثة الفيضانات التي تضرب مناطق البحر الأسود، في وقت لا تزال تركيا تتعافى من حرائق ضخمة، أودت بحياة عدة أشخاص في مناطق سياحية جنوبية.

وبعد سلسلة من الكوارث الطبيعية، حض مسؤولون وسياسيون ورؤساء جمعيات، الحكومة على اتخاذ تدابير جذرية، لخفض الانبعاثات التي تساعد على إحداث تغيرات مناخية، ولم تصادق تركيا على اتفاق باريس، حول المناخ في عام 2015.