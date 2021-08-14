ليبيا.. خبراء يحذرون من حدوث أزمة مائية "حادة"

بدأت أزمة جديدة تطفو على سطح الأزمات في ليبيا، حيث تنبأ خبراء بحلول أزمة مائية ”حادة“ قد تضرب البلاد وخصوصاً غربها، إذ تضاف الأزمة الجديدة إلى عدة أزمات أخرى يعاني منها الليبيون، مثل الوقود والكهرباء وإغلاقات الطرق، وغيرها.

وقال المهندس أحمد الديب، الذي يعمل في مشروع النهر الصناعي، إن ”خط الأنابيب الممتد من الصحراء الليبية إلى مدن الساحل الغربي يتعرض بصورة دائمة إلى اعتداءات متكررة على آبار المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي، الذي يغذي أغلب مدن البلاد بالمياه الصالحة للشرب“، مشيراً لـ ”مشاكل فنية ظهرت على أنابيب المياه، ليست جديدة العهد، بل سبق أن حدثت عدة مرات قبل عام 2011“.

وأكد الديب لـ“إرم نيوز“ أن ”الاعتداءات تشكل مشكلة جديدة، نتيجة الأوضاع الأمنية المنهارة في جنوب غرب ليبيا، وفشل وزارة الداخلية في تأمين المواقع“.

جفاف تام

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي فرج العمروني إنه ”رغم أن مشروع النهر الصناعي حل بشكل كبير مشكلة نقص المياه في ليبيا، المصنفة بأنها ضمن أفقر 10 دول عالمياً في مصادر المياه وفق تقارير أممية، إلا أن هناك رؤية فنية شككت في جدوى المشروع على المدى الطويل“.

ونوه العمروني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”التشكيك جاء من حيث تأثير المشروع على مستوى المياه الجوفية في الجنوب، وتأثر الأنابيب الضخمة التي تنقل المياه إلى الشمال بالتغيرات المناخية، والحركة المتسارعة لطبقات الأرض في الصحراء، التي تغطيها الرمال المتحركة بشكل دائم“.

وأضاف: ”رغم عدم أخذ الدولة الليبية قبل 2011 تلك الشكوك على محمل الجد، إلا أنه وبمرور السنوات بدأت تتشكل حقيقة تلك المخاوف، وتحقق بعض تأثيراتها في عدة مواقع، حيث حدثت عدة تسريبات في الأنابيب الضخمة الناقلة للمياه؛ بسبب تحرك طبقة الأرض تحتها.. وهناك عدة بحيرات جوفية يعتمد عليها النهر جفت تماماً، كما أن عدة واحات صحراوية كبيرة جفت، وانتهت آلاف من أشجار النخيل بسبب سحب المياه من البحيرات الجوفية“.

أمر خطير

ووفق مدير إدارة المشروعات في جهاز النهر عبد الله بالأشهر، فإن ”ما يحدث في باطن الصحراء الليبية بسبب السحب اليومي لكميات ضخمة من المياه الجوفية أمر خطير، وقد يكون حجم أزمة الجفاف وارتفاع معدلات الملوحة في المياه الجوفية مهدداً لإقليم فزان بكامله“، مبيناً أن ”هناك دراسات تشير إلى أنه مقابل كل متر انخفاض في منسوب المياه العذبة، يتم صعود 4 أمتار من المياه المالحة“.

وحذر بالأشهر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، من أن ”مستقبل المصدر الأول للمياه الصالحة للشرب في ليبيا، وهو النهر الصناعي، الذي يوفر حوالي 75% من حاجات السكان في ليبيا من المياه، معرض للجفاف بشكل كبير“.

وطالب بالأشهر بـ ”وضع استراتيجية أكثر جدوى وأسرع في التنفيذ، متمثلة في البدء الفوري في إنشاء محطات التحلية على الساحل الليبي الممتد لـ2000 كيلومتر، قبل أن يحل الجفاف جنوب البلاد“.

وتتعرض الحقول المائية في الجنوب الغربي لمشروع النهر الصناعي لاعتداءات من قبل مجموعات خارجة عن القانون بهدف السرقة، ما تسبب في قطع المياه أكثر من مرة عن عدد من المدن والقرى في الشمال الغربي من البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز النهر الصناعي أن ”إجمالي عدد الآبار المعتدى عليها بلغ 174 بئراً، تمت صيانة 29 منها وإعادتها للخدمة، في حين خرجت بقية الآبار عن الخدمة نهائياً بسبب حجم التخريب والتدمير لمكوناتها“.

ويهدف مشروع النهر الصناعي، الذي وضع حجر الأساس له الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 1984، إلى نقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والكثافة السكانية في الشمال بكلفة 35 مليار دولار.

ويتكون المشروع من 1300 بئر جوفية أغلبها بعمق 500 متر، وتمتد الأنابيب لمسافة 4000 كيلومتر في ست منظومات من الجنوب الشرقي والغربي إلى الشمال، لنقل 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً إلى المدن الرئيسة الكبرى، مثل الزاوية وطرابلس ومصراتة وسرت في الغرب، وبنغازي وإجدابيا في الشرق، بينما توقف نقل المياه من هذا المشروع إلى مدن أخرى، مثل طبرق والمرج، بعد تنفيذ المشروع مباشرة.