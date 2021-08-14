بوتين "قلق" من الكوارث الطبيعية "غير المسبوقة" في روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن قلقه حيال الكوارث الطبيعية ذات الحجم ”غير المسبوق“ هذا العام في روسيا.

وتشهد روسيا، حرائق غابات مدمرة في سيبيريا، وكذلك فيضانات في جنوب البلاد.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، إن ”حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق، غير مسبوقين على الإطلاق“.

ودعا إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة ”عميقة ومنهجية“.

وذكر الرئيس الروسي، على سبيل المثال، الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، حيث ”بات يتساقط المعدل الشهري للأمطار خلال بضع ساعات“.

وتحدث بوتين أيضا، عن حرائق الغابات في سيبيريا والشرق الأقصى، التي فاقمها الجفاف وأججتها الرياح القوية.

وأضاف: ”كل ذلك يُظهر مرة جديدة مدى أهمية أن نلتزم بشكل عميق ومنهجي في المستقبل برنامجا مناخيا وبيئيا“.

وأتت حرائق الغابات في سيبيريا، على أكثر من 16,6 مليون هكتار من الأراضي خصوصا في ياقوتيا، وهي منطقة شاسعة يقطنها عدد قليل جدا من السكان، حيث غطى الدخان سماء المدن، الأمر الذي أرغم السلطات على إعلان يوم الجمعة يوم عطلة.

وأعلنت وزارة ”الحالات الطارئة“ بدورها، التي وصل المكلف بها يوم الخميس إلى ياقوتيا، أنها وضعت في الخدمة مركز عمليات خاصا لمواجهة هذه الحرائق التي يشارك في جهود إخمادها حوالي خمسة آلاف شخص.

وفي منطقة تشيليابنسك التي تبعد نحو 3800 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في جبال الأورال، أعلنت وزارة البيئة الروسية، عن رصد مركب ”كبريتيد الهيدروجين“ السام في الجو، وذلك مستويات أعلى من المعدل الطبيعي، بسبب الضباب الدخاني الناجم عن الحرائق.

من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ أسبوع، إلى أن الدخان وصل إلى القطب الشمالي كذلك.

وفي جنوب روسيا والقرم أيضا، تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وإجلاء مئات الأشخاص، في الوقت الذي حُرم فيه نحو مئة ألف شخص من التيار الكهربائي يوم السبت.

ومطلع آب/أغسطس، دقّ خبراء المناخ في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب التغير المناخي الذي يتسارع، مشيرين إلى أن البشرية لا خيار لديها سوى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في شكل كبير إذا أرادت الحد من أضرارها.