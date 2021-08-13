اليونان.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على الحرائق العنيفة

صرح متحدث باسم فرق الإطفاء، يوم الجمعة، أنه تمت ”السيطرة“ على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من مئة ألف هكتار في اليونان، منذ نهاية شهر تموز/يوليو.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية: ”منذ يوم الخميس لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة“، بفضل هطول أمطار في عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة.

وكان السكان في اليونان شاركوا عمال الإطفاء خلال الأيام الماضية في جهود مكافحة الحرائق العنيفة، التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وساهمت الأمطار التي هطلت ليل الأربعاء الخميس في مناطق من البلاد، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة، في ”تحسن الوضع“، حسبما أشارت السلطات.

وأدت الأمطار التي تهاطلت ليل الأربعاء الخميس في مناطق من اليونان، لا تواجه كغيرها الحرائق، في ”تحسن الوضع“ حسب رئيس بلدية بيلوبونيز، في وقت واصل فيه المئات من عناصر الإطفاء مدعومين من السكان جهود احتواء النيران المشتعلة منذ أسبوعين.

وأفادت إدارة الإطفاء الرسمية، يوم الخميس، بأن ”جبهات الحرائق ما زالت نشطة“ في جزيرة إيفيا وأركاديا وميسينيا وماني في شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث ”تشتعل حرائق مجددا“.

وصباح الخميس، اندلع حريق جديد في المنطقة الصناعية في أسبروبيرجوس على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب أثينا.

بدوره، صرح ستاتيس كوليس رئيس بلدية غورتينيا أن انخفاض درجات الحرارة إلى 33 مئوية الخميس، كما تتوقع الأرصاد الجوية، وهطول الأمطار ليلا في إيفيا وبيلوبونيز في وسط اليونان ساعدا في ”تحسن الوضع“.

وتقع غورتينيا في منطقة أركاديا الجبلية في بيلوبونيز، وهي بؤرة الحرائق الرئيسية في شبه الجزيرة حيث تجعل الوديان عمل عناصر الإطفاء صعبا.

وأخلت السلطات نحو 20 قرية هناك في الأيام الأخيرة، بينما يكافح نحو 680 رجل إطفاء، بينهم أكثر من 100 فرنسي تساعدهم خمس قاذفات مائية، النيران بلا هوادة.

وفي مواجهة الحرائق التي اجتاحت اليونان، أرسلت دول عدة خصوصا الأوروبية منها تعزيزات مع عربات ومعدات.

هذا، ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الحرائق التي دمرت نحو 100 ألف هكتار في اليونان منذ 29 يوليو/تموز، حسبما أفاد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، كما تسببت الكارثة في نزوح آلاف السكان.

وتم إحصاء اندلاع 586 حريقا في اليونان خلال ثمانية أيام، أججتها أسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود في البلد المتوسطي، مع أنه يشهد باستمرار موجات حر وحرائق غابات خلال فصل الصيف.