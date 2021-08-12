السعودية.. السيطرة على أسد داخل حي سكني بالرياض (فيديو)

تمكنت القوات الخاصة بالأمن البيئي في العاصمة السعودية الرياض، من السيطرة على أسد في طريق عام بأحد الأحياء السكنية.

وتم السيطرة على الأسد والتعامل معه لتحييد خطره عن سكان الحي، وذلك عقب التنسيق بين الأمن البيئي والدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: ”إن التحرك بشأن الأسد تم عقب ورود بلاغ للمركز الوطني للعمليات الأمنية، يفيد بوجود حيوان مفترس مقيد بعمود بأحد الأحياء السكنية“.

القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد في أحد أحياء مدينة الرياض بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/OnSLvRQc5R — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) August 12, 2021

وأكد الرائد المالكي على العمل لمعرفة من قام بهذا الفعل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بحسب بيان نشره الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وأوضح المالكي، ”أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعتبر من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وحثَ المالكي الجميع في مختلف أنحاء المملكة على الإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها.

وتداولت الحسابات الإلكترونية مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، حيث ظهر الأسد وهو مقيد على العمود، كما تم تداول صور له عقب تقييده ونقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ويعد اقتناء الحيوانات المفترسة هواية وعادة متبعة في دول الخليج، إذ إن العديد من الشباب والفتيات من أصحاب الثروات يمتلكون مثل هذه الحيوانات، التي يروضونها لجعلها أليفة، فيما يتباهى الكثير منهم بالتقاط صور وهم يقضون أوقاتهم معها.

وسبق أن أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ”أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، حيث إن التعامل معها أمر خطر جدا؛ نظرا لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة“.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، لقي مواطن في حي ”السلي“ بالرياض مصرعه متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته.

كما تمكنت الجهات المختصة في تموز/ يوليو الماضي من السيطرة على أسد طليق كان يتجول فوق سطح أحد المنازل في حي الرمال، بعد أن تم رصده من قبل أهالي الحي.