زلزال قوته 7.2 يضرب مينداناو في الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بوبون في الفلبين.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرا بعد الزلزال.

وذكرت الهيئة أن ”مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا“.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية من تسونامي في الفلبين، بعد زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب مينداناو.

وأفادت شبكة رصد الزلازل التابعة لمرصد هونغ كونغ بأن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 1:46 بالتوقيت المحلي، وأن بؤرتها كانت تقع في منطقة بحرية على بعد 150 كم جنوب شرقي مدينة دافاو (التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,6 مليون نسمة).

فيما أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أن البؤرة وقعت على عمق 65,6 كم.

ومينداناو هي ثاني أكبر جزر الفلبين، وهي أيضاً اسم أرخبيل الجزر الجنوبية للفلبين.

وتشكل مع كل من لوسون (مجموعة الجزر الشمالية) بيسايا (مجموعة الجزر الوسطى) ما يُعرف بـ“أرخبيل الفلبين“.

وتعتبر مينداناو ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، حيث تبلغ مساحتها حوالي 140 ألف كم2 وتتبعها 500 جزيرة لا تتجاوز مساحة الواحدة منها 2.6 كم2.

ويتكلم سكان مينداناو لغة المارناو، وهي الغالبة في الجزيرة، تكتب باللغة العربية وتتضمن ألفاظا عربية كثيرة.

وغالبية سكان الجزيرة هم من نسل الإندونيسيين والماليزيين والهنود والعرب والصينيين والكوريين واليابانيين والأوروبيين والأمريكيين.