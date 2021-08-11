خبراء يحذرون من تفاقم مشكلة الحرائق في دول البحر المتوسط مستقبلا

قالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إن ”منطقة البحر المتوسط تشتعل في ظل الحرائق المنتشرة في العديد من الدول الأوروبية الواقعة جنوب القارة ودول شمال أفريقيا، إلا أن خبراء يحذّرون من أن الأمور يمكن أن تتفاقم وتصبح أكثر سوءا في المستقبل“.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”إنه البحر التاريخي الذي عبَره يوليوس والفايكنغ، والذي كانت مياهه مصدرا للحضارة والثقافة والتجارة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الخرافات والأساطير. هو وجهة قضاء العطلات بالنسبة للملايين الذين يريدون الاستمتاع بالشواطئ الرائعة، والجزر الخضراء، والأطلال القديمة“.

وأوضحت ”لكن ساحل البحر المتوسط يتحول الآن إلى خراب، في ظل الحرائق العملاقة التي تجتاح مناطق واسعة في اليونان، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر، وتونس“.

ونقلت عن ليفنت كورماز، مدير مركز التغير المناخي والدراسات السياسية في جامعة البوسفور في إسطنبول، قوله ”سيكون المناخ صحراويا في البحر المتوسط بنهاية القرن“.

وتابعت ”يرى علماء أن الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة، الجسم المائي الواقع بين 3 كتل أرضية عملاقة، يجعلها معرضة بشكل خاص إلى التغير المناخي. وتتخطى المنطقة بالفعل المعدل العالمي للارتفاع في درجات الحرارة بأكثر من 20% منذ نهاية القرن التاسع عشر. اكتشف الباحثون العديد من الأنماط المزعجة التي تتضمن الارتفاع في درجات الحرارة، وتغير طبيعة هطول الأمطار“.

من جانبها، قالت جوك سينكان، باحثة المناخ المقيمة في كاليفورنيا ”أرى اتجاهات مختلفة في حوض البحر المتوسط، من حيث حالات الجفاف الشديدة المتزايدة، وارتفاع متوسط درجات الحرارة بشكل غير متوقع ومتكرر، بالإضافة إلى وموجات الحر الشديدة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرائق دمّرت عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في مساحات شاسعة على طول ساحل البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة. وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في تركيا، حيث تركزت الحرائق في الجنوب الغربي، ولقي أشخاص مصرعهم في حرائق غابات بمنطقة القبائل الجبلية في الجزائر شرقي العاصمة.

كما تعرض إقليم بنزرت في تونس إلى حرائق غابات في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 50 درجة مئوية، إضافة إلى شدة الرياح، وعانت المغرب _أيضا_ من حرائق الغابات في يوليو الماضي، والتي دمّرت 1200 هكتار.

ورغم أن إسبانيا والبرتغال لم تشهدا حرائق مثل العديد من الدول المطلة على البحر المتوسط، فإن ليفنت كورماز يحذّر من أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى حرائق خطيرة في شبه جزيرة إيبيريا.

وقالت الصحيفة ”حذر الخبراء على مدار سنوات من الآثار المحتملة لارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط. توقعت دراسة أعدتها شركة McKinsey and Associates العام الماضي من زيادة في عدد موجات الحرارة والجفاف وانخفاض هطول الأمطار، وتدمير إنتاج الغذاء، وتدمير السياحة في جميع دول البحر المتوسط“.

ويقول علماء إن ”الحكومات يمكن أن تبذل جهودا لتخفيف بعض التغييرات الكارثية واستيعابها، وربما التخلص منها“.