ارتفاع قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42

أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مساء اليوم الثلاثاء؛ أن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي، إن ”الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق“.

وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفاة 25 جنديا جراء الحرائق التي اندلعت في محافظتي تيزي وزو وبجاية شرق البلاد.

وقال تبون في منشور عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، ”ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في انقاذ أكثر من مئة مواطن من النيران الملتهبة في جبال بجاية وتيزي وزو“.

وتابع تبون، ”أمام هذا الخطب الجلل ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.. تعازي لكل أسر الشهداء“.



وأكد الرئيس الجزائري، انه ”تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة محافظات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة.” مضيفا ”ستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين.”

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، وفاة ثمانية عشر عسكريا جراء الحرائق.

وقالت الوزارة في بيان لها “إنه على إثر الحرائق الإجرامية التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة في محافظة تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لا سيما في محافظة بجاية، تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، في محافظتي تزي وزو وبجاية“.

وأضاف البيان أنه ”خلال هذه التدخلات، سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة ثمانية عشر عسكريا، إضافة إلى إصابة ستة عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة كما أصيب سبعة عسكريين بجروح“.

وتشهد الجزائر منذ يوم أمس حرائق امتدت على نحو أربع عشرة محافظة، وأتت على آلاف الهكتارات وخلفت 14 قتيلا من المدنيين.

وقد ارتفعت اليوم الثلاثاء حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة في الجزائر إلى 14 قتيلا، بحسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية، كما تسببت في احتراق عدة مبان ومنازل، ما جعل المواطنين يفرون منها، بينما تتواصل محاولات قوات الدفاع المدني لإخمادها.

وقالت صحيفة ”النهار“ الجزائرية إن الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، بينما وصل عدد الحرائق التي تم تسجيلها بوساطة مصالح الحماية المدنية إلى 31 حريقاً في الغابات في 14 محافظة، أهمها في جيجل، والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

ومن جانبه قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن اندلاع عشرات الحرائق في وقت واحد يؤكد أن وراءها ”يدا إجرامية“، وفق تعبيره، مضيفا أنّ ”المصالح الأمنية ستقوم بالتحقيقات اللازمة“.