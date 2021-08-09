منوعات

تقرير دولي يطالب بالتركيز على خفض انبعاثات غاز الميثان لإنقاذ كوكب الأرض
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2021 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2021 15:40 GMT

تقرير دولي يطالب بالتركيز على خفض انبعاثات غاز الميثان لإنقاذ كوكب الأرض

على مدى أربعة عقود من المحادثات بخصوص المناخ، ركز العالم بشكل مكثف وحصري على أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة غاز ثاني أكسيد الكربون. ويحث علماء، هذا العام، على

+A -A
المصدر: رويترز

على مدى أربعة عقود من المحادثات بخصوص المناخ، ركز العالم بشكل مكثف وحصري على أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويحث علماء، هذا العام، على التركيز على غاز آخر قوي مسبب للاحتباس الحراري، هو غاز الميثان، باعتباره أفضل أمل لكوكب الأرض لدرء الاحتباس الحراري الكارثي.

وفي تقرير تاريخي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين، نبه علماء إلى ضرورة أن تجري دول العالم ”خفضا قويا وسريعا ومستداما“ في انبعاثات غاز الميثان إضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويمكن أن يثير ذلك الفزع في الدول التي تختار الغاز الطبيعي كبديل أنظف للفحم الذي يتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

2021-08-jj

كما يمكن أن يفرض تحديات على الدول التي تعتبر فيها الزراعة والثروة الحيوانية، لا سيما الماشية، من الصناعات المهمة.

غير أنه بينما يتسبب كل من الميثان وثاني أكسيد الكربون في رفع درجة حرارة الغلاف الجوي، فإن غازي الاحتباس الحراري غير متساويين، فجزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون يسبب حرارة أقل من جزيء الميثان لكنه يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين بينما يختفي جزيء الميثان خلال نحو 20 عاما.

2021-08-Rothenstadt_1600_900

وقال دوروود زيلكي مراجع التقرير ورئيس معهد الحوكمة والتنمية المستدامة في واشنطن العاصمة إن التقرير يضع ”كثيرا من الضغط على العالم لتكثيف مكافحته للميثان“.

2021-08-2020-03-19T154424Z_594546986_RC23NF9ZOPG3_RTRMADP_3_GLOBAL-OIL-e1606157607697

وأضاف زيلكي: ”خفض الميثان هو أكبر وأسرع استراتيجية منفردة لإبطاء الاحتباس الحراري“.

وتقول الأمم المتحدة إن انبعاثات الميثان تعد مسؤولة عن نحو 30 % من ارتفاع درجة حرارة الأرض على مستوى العالم منذ عصر ما قبل الصناعة.

2021-08-6ipj-14

لكن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لم تناقش حتى الآن دور الميثان والإيروسولات (الهباء الجوي) وغيرها من ملوثات المناخ ذات الأجل القصير.

وقالت جين لوبشينكو، نائبة مدير المناخ والبيئة في المكتب المختص بسياسة العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض: ”التقرير يلفت النظر للفوائد العاجلة للخفض الكبير في غاز الميثان سواء من ناحية تركيزه في الغلاف الجوي أو الفوائد المترتبة على ذلك على صحة الإنسان نتيجة تحسن جودة الهواء“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play