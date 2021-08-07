رغم تحذيرات اليونيسكو.. إندونيسيا تصر على إنشاء Jurassic Park‎‎

رغم تحذيرات منظمة اليونسكو من تأثيرها السلبي والضار على البيئة ومخاطرها الجسيمة، إلا أن إندونيسيا ضربت تلك التحذيرات بعرض الحائط وتمضي قدماً في بناء منتجع الحديقة الجوراسية Jurassic Park بتكلفة قدرها 4.8 مليون دولار.

وأفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بأن أندونيسيا تستمر في بناء مشروعها Jurassic Park في جزيرة رينكا، الذي يتضمن منتجعًا للسائحين للمشي وسط تنانين الكومودو القاتلة، وكشفت الحكومة عن الحديقة بالاستعانة بمقطع موسيقى خاص من فيلم Jurassic Park الشهير.

وبدأت إندونيسيا العمل على هذا المشروع الذي يُركز على إنشاء منتزه وطني يحتوي على حيوانات الكومودو القاتلة العام الماضي وذلك أدى إلى انتشار القلق والمخاوف من التداعيات الاقتصادية المحلية وما تشكله من مخاطر وسلبيات على البيئة.

وفي الشهر الماضي تواصلت اليونسكو مع لجنة التراث العالمي وأوضحت أن المشروع الإندونيسي القائم حاليا لبناء ”الحديقة الجوراسية“ يتطلب منه إعادة نظر وتدقيق على ما سيؤول إليه هذا المشروع من مخاطر بيئية والتعرض لمشكلات ومخاطر الصيد غير القانوني فضلاً عن تعريض حياة الأشخاص للخطر بالسير في حديقة برية تحتوي على حيوانات قاتلة مثل ”تنانين الكومودو“.

وصرح ويراتنو، أحد المسؤولين الكبار في وزارة البيئة في إندونيسيا، قائلاً إن بلاده مستمرة في إنشاء ”الحديقة الجوراسية“ ولا توجد هناك أي معلومات مثبتة عن وجود آثار أو مخاطر سلبية.

وأكد مسؤول في منظمة اليونسكو أنهم خلال اجتماع تم عقده الشهر الماضي طلبوا تقييمًا من متحدث رسمي عن الحكومة الإندونيسية للوضع، ولكن إلى الآن لم يتلقوا أي رد رسمي منهم.

وجراء ذلك أكد ويراتنو، مسؤول وزارة البيئة الإندونيسية أن هناك تقريرًا حول إعادة تقييم الوضع سيتم إرساله في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن لم يذكر ويراتنو أي تفاصيل أخرى حول ماهية المشروع، ولكن كانت الحكومة الإندونيسية قد صرحت من قبل أنها تعمل على بناء موقع سياحي مميز في جزيرة رينكا.

وأصدر ويراتنو بيانًا آخر منفصلاً وأكد فيه أن العمل هو تجديد لحديقة موجودة بالفعل ولا يوجد أي خطر بيئي على تنانين الكومودو النادرة.

ومن جانب آخر أعربت ريما ميلاني بيلوت، المسؤولة في المنتدي الإندونيسي للبيئة WALHI عن خوفها من تأثير الحديقة الجوراسية على المجتمع المحلي والتنانين النادرة.

والجدير بذكره أن إندونيسيا تحتوي على 3100 تنين كومودو في جزيرة ”رينكا“ وما يقرب من 2000 كومودو في عدة جزر أخرى مثل فلوريس وجيلي موتانج.

ويصل طول تنين كومودو إلى 10 أقدام ووزنه يصل إلى 200 رطل أحيانا، وهذا النوع من التنانين معروف عنه افتراسه الحيوانات الكبيرة مثل جاموس الماء.

ويعتبر الكومودو من الحيوانات القاتلة بسبب لدغته السامة وانقضاضه بكامل جسده الكبير على فرائسه ما يضعفهم ويشل حركتهم.