منها الطلاء.. احذروا من المواد الكيميائية السامة في المنزل

المواد الكيميائية السامة إلى الأبد هي اختصار لـ“مواد بولي فلورو ألكيل“، وهي مجموعة من 5 آلاف إلى 7 آلاف مادة صناعية معروفة باستقرارها الكيميائي، لا تتحلل عند ملامستها الزيت أو الماء أو الحرارة، ولهذا السبب تستخدم العديد من الصناعات هذه المواد الكيميائية لإضافة طلاء مقاوم للبقع وللماء وغير لاصق إلى منتجاتها.

لكن هذا الاستقرار مصدر ضرر كبير للكائنات الحية، لأن هذه المواد لا تتحلل في البيئة، بل ينتهي بها الأمر في مياه الشرب.

ويمكن أن تسبب تلك المواد العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل السرطان، واختلال الهرمونات، والتأثير على الصحة الإنجابية، وأمراض الكبد والكلى، ونقص المناعة.

ولسوء الحظ، يمكن أن تحتوي العديد من الأدوات المنزلية والملابس وأدوات العناية الشخصية على تلك المواد، التي قد تتسرب من هذه العناصر ويمتصها الجسم.

إليك 7 أماكن في منزلك يمكنك أن تتوقع فيها العثور على هذه ”المواد الكيميائية الخطرة إلى الأبد“.

الأواني غير اللاصقة

للوهلة الأولى، تبدو الأواني والمقالي غير اللاصقة بمثابة هبة من السماء، لكن سهولة استخدام هذه العناصر قد تأتي بمفاجآت غير سارة، حيث تحتوي الأواني على مواد كيميائية سامة، وهو الطلاء غير اللاصق، الذي وجد أنه يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويضعف جهاز المناعة.

حاويات تغليف الطعام المقاومة للزيوت

أظهرت الأبحاث، في عام 2020، أن حاويات تغليف الطعام المقاومة للزيوت المستخدمة في سلاسل الوجبات السريعة الشهيرة مثل ويندي وماكدونالز وبرغر كينغ، تحتوي على المواد الكيميائية السامة إلى الأبد، ولهذا يُنصح بتقليل استخدام هذه المواد الكيميائية السامة في طعامك، عن طريق إعادة تسخين الأطعمة على الأطباق الخاصة بك، بدلا من عبوات تغليف الطعام المقاومة للزيوت التي أتت بها.

الأثاث والسجاد المقاوم للبقع

كن حذرا من الاتجاه الجديد للسجاد والمفروشات المقاومة للبقع، فقد تكون السجادة أو الأريكة الجديدة التي اشتريتها سهلة التنظيف للغاية، ولكنها تجلب لك الكثير من المشاكل الصحية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، غالبًا ما يكون طلاء الأقمشة الذي يعد بتحويل المنسوجات الخاصة بك إلى مقاومة للبقع محملا بالمواد الكيميائية السامة إلى الأبد، والتي تصبح بمرور الوقت جزءا من غبار المنزل الذي تقوم بتنظيفه ولمسه واستنشاقه، وتصبح أنت وعائلتك عرضة لاستنشاق ولمس تلك المواد.

الملابس المقاومة للمياه

غالبًا ما تتم تغطية معاطف المطر والقبعات والسراويل والأحذية المقاومة للماء بطبقة من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد، وتشتهر تقنية Gore-Tex بإنتاج معدات التخييم المقاومة والملابس المقاومة للمياه، ولا تزال تستخدم أقمشة تحتوي على تلك المواد السامة للأبد.

ولحسن الحظ، تنتج العديد من ماركات الملابس ملابس ضد المطر ومعدات التخييم الخالية من المواد الكيميائية السامة هذه الأيام، وهو أمر مفيد لصحتك والبيئة.

مستحضرات التجميل

اختبرت دراسة حديثة 231 منتجًا مختلفًا للماكياج، بما في ذلك الماسكارا وأحمر الشفاه وكريم الأساس، ووجدت أن أكثر من نصف المنتجات تحتوي على مواد كيميائية سامة إلى الأبد.

وكانت منتجات الماكياج التي تم تسويقها على أنها مقاومة للماء وتدوم طويلا تحتوي على الأرجح على تلك المواد السامة.

الأسمدة

أسمدة الحدائق معروفة باحتوائها على المواد الكيميائية السامة إلى الأبد. لذا، يجب على أولئك الذين يزرعون النباتات من أجل الغذاء أن يكونوا حذرين بشكل خاص بشأن نوع الأسمدة التي يستخدمونها في النباتات، حيث يمكن للمواد الكيميائية إلى الأبد أن تتسرب إلى الفواكه والخضروات.

الطلاء والورنيش

أخيرًا وليس آخرًا، يتم استخدام المواد الكيميائية السامة إلى الأبد بكثرة في لوازم البناء، ويحتوي الطلاء المقاوم للماء والقابل للغسل، وورنيش الأرضيات والأثاث، والمواد اللاصقة، وعدد لا يحصى من المواد الأخرى المستخدمة في البناء على تلك المواد لتحسين قابليتها للتوزيع والتشطيب وطول العمر.