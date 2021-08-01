المؤشرات الحيوية للأرض تكشف مدى الإجهاد المناخي

رغم انخفاض النشاط البشري، خلال العام الماضي، بسبب قيود وباء كورونا، شهدت ”المؤشرات الحيوية الكوكبية“ ارتفاعات وانخفاضات جديدة، أبرزتها ورقة بحثية مؤخرًا بعد أن تتبعت عدة مؤشرات تتعلق بتغير المناخ.

وكانت الأنهار الجليدية تذوب بوتيرة قياسية، وأظهرت البيانات أن مستويات سطح البحر قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأن تركيزات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، في الغلاف الجوي للأرض قد وصلت لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل.

وقال أستاذ علم البيئة في جامعة ولاية أوريغون، والمؤلف المشارك للبحث، ويليام جيه ريبل: ”أنا قلق ومنزعج، أشعر أنه من المهم أن يرى الناس هذه البيانات معًا، واستنتاجي هو أننا نقوم في الغالب بأعمالنا كالمعتاد، مع مقاطعة مؤقتة نتيجة وباء كورونا، لكننا بدأنا بالفعل تسجيل مستويات قياسية جديدة“.

ووفقًا لصحيفة ”فايننشال تايمز“، فإن الورقة البحثية الجديدة تأتي في الوقت الذي دفع فيه حجم وتواتر الظواهر المناخية الأخيرة العلماء إلى استنتاج أن تغير المناخ، والاحتباس الحراري، هما السبب.

وشملت المؤشرات تفاوتًا في درجات حرارة سطح الأرض والبحر، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في بعض المناطق العام 2020.

وفي الوقت الذي تصل فيه درجة حرارة المحيطات إلى ذروتها، أشارت البيانات إلى أن حموضتها أيضًا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أعوام، وهما أمران يؤديان عند حدوثهما معًا للإضرار بالشعاب المرجانية في المياه الدافئة.

وهناك مخاوف من وصول هذه الأضرار المتراكمة إلى ”نقطة اللاعودة“، والتي بعدها سيكون من الصعب عكس الخسائر التي وقعت.

وكان أحد الشواغل الرئيسة للعلماء، والذي تم تسليط الضوء عليه في البحث، هو قصر مدى تأثير وباء كورونا على ”المؤشرات الحيوية للكوكب“.

وشرح ريبل: ”التغييرات السلوكية الهائلة التي قام بها البشر في تقليل استهلاك الطاقة نتيجة للوباء، كان لها تأثير ضئيل للغاية، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بتغيير تحولي كبير في هذه المرحلة، فما زلنا في مجتمع الوقود الأحفوري“.

وتظهر البيانات أن استهلاك الطاقة من مصادر الوقود الأحفوري قد انخفض، حيث أدى الوباء إلى تعطل الصناعة والخدمات العام 2020، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل استخدام الطاقة العالمي الناتج عن طاقة الفحم إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، كما سينتعش استهلاك النفط، والغاز الطبيعي.

وإجمالًا، لاحظ العلماء أن نحو 18 مؤشرًا من أصل 31 مؤشرًا، قد وصلت إلى مستويات قياسية مؤخرًا، ومع ذلك، تقدم العديد من المؤشرات بصيصًا من الأمل، فمن المتوقع أن يرتفع استخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بمقدار الثلث هذا العام، مقارنة بمستويات العام 2019، كما انخفضت قيمة الدعم العالمي للوقود الأحفوري أكثر من 40% العام 2020، مقارنة بالعام السابق.

واستمرت عمليات تصفية أصول الوقود الأحفوري من قبل صناديق التقاعد والمؤسسات التعليمية والحكومات والمنظمات الأخرى في الارتفاع، حتى وصلت إلى 14 تريليون دولار العام 2020 ارتفاعًا من 11.5 تريليون دولار في العام الذي سبقه.

ومع ذلك، حذّر الباحثون من أن حجم جهود مكافحة أزمة المناخ حتى الآن، لا يكفي لعكس الاتجاهات الرئيسة المثيرة للقلق.

وقال ريبل: ”نحن في حالة طوارئ مناخية خطيرة للغاية، وفي هذه المرحلة من الضروري أن نتخذ إجراءات لها تأثيرات سريعة.“