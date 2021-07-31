الثلج الذائب في "غرينلاند" بيوم واحد كاف لتغطية ولاية فلوريدا بالماء (صور وفيديو)

حذر علماء من أن كمية الجليد التي ذابت في جزيرة ”غرينلاند“ يوم الثلاثاء الماضي وحده، كانت كافية لتغطية ولاية فلوريدا الأمريكية بأكملها في بوصتين من الماء.

وعلى الرغم من أن الحجم كان أقل من الخسارة القياسية المسجلة في عام 2019، إلا أن الكمية الذائبة غطت مساحة أكبر، بحسب ”بولار بورتر“ وهي مجموعة من المؤسسات البحثية الدنماركية في القطب الشمالي.

وأشارت المنظمة في تقرير نشرته اليوم السبت إلى أن الجليد الذائب في غرينلاند أكبر جزيرة في العالم والتي تقع قرب القطب الشمالي يتدفق إلى المحيط كمياه ما يساهم في زيادة مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

وأضافت أن التأثيرات كانت محسوسة بشكل خاص في القطب الشمالي، الذي يزداد حرارة 3 مرات أسرع من المتوسط العالمي.

وقدر العلماء أن الذوبان من الغطاء الجليدي في جزيرة غرينلاند العملاقة – وهو ثاني أكبر صفيحة جليدية على وجه الأرض بعد القارة القطبية الجنوبية – قد تسبب في حوالي 25 % من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي الذي تم تسجيله خلال العقود القليلة الماضية.

وقال ماركو تيديسكو، عالم المناخ في ”جامعة كولومبيا“ الأمريكية إن بقعة من الضغط العالي امتصت الهواء الأكثر دفئًا من الجنوب ”مثل المكنسة الكهربائية“ ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة هناك الى مستوى قياسي بلغ 19.8 درجة مئوية يوم الأربعاء الماضي.

وتابع أن ”الثلج يشبه البطانية الواقية، وبمجرد ذوبانه تبدأ عملية الذوبان بشكل أسرع وأسرع… ومن يدري ماذا سيحدث مع الذوبان الآن“.

ومع موجات الحر القاتلة والفيضانات وحرائق الغابات التي تحدث في جميع أنحاء العالم، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسخن الكوكب، فيما حذرت السلطات في جميع أنحاء جنوب أوروبا من أن موجة الحر الحالية قد تؤدي إلى إشعال حرائق الغابات التي تجتاح المنطقة.

وبحسب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية فإن حرائق الغابات هي أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي تضرب القارة الأوروبية بعد الفيضانات المدمرة الأخيرة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا والتي خلفت أكثر من 180 قتيلا.

وتعاني تركيا هذه الفترة من حرائق غابات هائلة خلفت ستة قتلى ووصل دخانها إلى جزيرة قبرص.