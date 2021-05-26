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"ياس" يدمر منازل في الهند ويتسبب في إغلاق أحد المطارات
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 9:07 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 9:45 GMT

"ياس" يدمر منازل في الهند ويتسبب في إغلاق أحد المطارات

دمر إعصار قوي عشرات الآلاف من المنازل المبنية بالطين في شرق الهند الأربعاء وأدى إلى إغلاق أكبر مطار في كولكاتا من حيث حركة المسافرين ووصلت العاصفة إلى المناطق

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المصدر: رويترز

دمر إعصار قوي عشرات الآلاف من المنازل المبنية بالطين في شرق الهند الأربعاء وأدى إلى إغلاق أكبر مطار في كولكاتا من حيث حركة المسافرين ووصلت العاصفة إلى المناطق الساحلية في ثاني حدث من نوعه خلال أسبوع.

وقالت السلطات إن الإعصار ”ياس“ كان محملا برياح وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة لدى بلوغه اليابسة بعد أيام من اجتياح الإعصار توكتاي للساحل الغربي؛ ما أدى إلى عملية إجلاء واسعة النطاق وتزايد الضغوط على السلطات التي تكافح موجة ثانية فتاكة من جائحة فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه تم نقل أكثر من مليون من السكان بعيدا عن مسار العاصفة في حين عرض التلفزيون لقطات لبحر تتلاطم أمواجه بشدة ورياح عاتية وأمطار غزيرة في ولاية أوديشا.

وقال مسؤولو الأرصاد إن ”الإعصار شديد القوة سيمر عبر أوديشا وولاية البنغال الغربية المجاورة بحلول الظهيرة“.

وأُغلق مطار الولاية في كولكاتا حتى مساء الأربعاء.

وعطلت موجة الإصابات بفيروس كورونا جهود الاستعداد للعاصفة. وقال مسؤولون في أوديشا إنهم علقوا فحوصات وتطعيمات كورونا في الأحياء الثلاثة الواقعة في مسار العاصفة.

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