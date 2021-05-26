"ياس" يدمر منازل في الهند ويتسبب في إغلاق أحد المطارات

دمر إعصار قوي عشرات الآلاف من المنازل المبنية بالطين في شرق الهند الأربعاء وأدى إلى إغلاق أكبر مطار في كولكاتا من حيث حركة المسافرين ووصلت العاصفة إلى المناطق الساحلية في ثاني حدث من نوعه خلال أسبوع.

وقالت السلطات إن الإعصار ”ياس“ كان محملا برياح وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة لدى بلوغه اليابسة بعد أيام من اجتياح الإعصار توكتاي للساحل الغربي؛ ما أدى إلى عملية إجلاء واسعة النطاق وتزايد الضغوط على السلطات التي تكافح موجة ثانية فتاكة من جائحة فيروس كورونا.

الإعصار ياس يجتاح شرق الهند وإجلاء أكثر من مليون شخص#إرم_نيوز #CycloneYaas pic.twitter.com/CacJrxN28w — إرم نيوز (@EremNews) May 26, 2021

وقالت السلطات إنه تم نقل أكثر من مليون من السكان بعيدا عن مسار العاصفة في حين عرض التلفزيون لقطات لبحر تتلاطم أمواجه بشدة ورياح عاتية وأمطار غزيرة في ولاية أوديشا.

وقال مسؤولو الأرصاد إن ”الإعصار شديد القوة سيمر عبر أوديشا وولاية البنغال الغربية المجاورة بحلول الظهيرة“.

وأُغلق مطار الولاية في كولكاتا حتى مساء الأربعاء.

وعطلت موجة الإصابات بفيروس كورونا جهود الاستعداد للعاصفة. وقال مسؤولون في أوديشا إنهم علقوا فحوصات وتطعيمات كورونا في الأحياء الثلاثة الواقعة في مسار العاصفة.